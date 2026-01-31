Upcoming Twist: अनुपमा के साथ बनाया जाएगा यह प्लान, शुरू हो गया रजनी देसाई का खराब टाइम

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twist: वरुण अपनी गलती का अहसास होने के बाद भारती को लेकर अनुपमा के खेमे में आ चुका है। बाकी लोग पहले ही उसके साथ हैं। ऐसे में अब रजनी को उसके किए की सजा किस तरह मिलेगी? जल्द ही पता चलेगा।

Anupamaa Upcoming Twists: अनुपमा सीरियल में जब वरुण को इस बात का पछतावा होने लगेगा कि उसने अपनी मां की बातों में आकर अनजाने में अपनी ही बहन को जिंदा जला दिया है, तो वह गु्स्से से भर उठेगा। वह रजनी देसाई पर चिल्लाएगा और उसे कोसेगा। वह खुद को धिक्कारेगा कि क्यों उसने ऐसी मां की कोख से जन्म लिया। इस बीच भारती भी घर में शोर-शराबा सुनकर आ जाएगी और हंगामे की वजह पूछेगी। वरुण उसे बताएगा कि कैसे रजनी ने उसके हाथों चॉल में एक घर जलवाया जिसमें उसकी ही सगी बहन जिंदा जल गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

घर छोड़कर चले जाएंगे वरुण-भारती भारती का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा, वह फूट-फूटकर रोने लगेगी, लेकिन साथ ही साथ बहुत गुस्से में भी होगी। भारती को याद आएगा कि कैसे उसने अनुपमा का साथ ना देकर रजनी का साथ दिया और उसका उसे यह सिला मिल रहा है। भारती ने कहा, "मैं तो खुश थी कि मुझे एक नई मां मिली है, लेकिन मां ऐसी नहीं होती है।" वरुण को अपनी गलती का पछतावा होगा और वह भारती के सामने अपनी गलती स्वीकार भी करेगा। गुस्से में भारती घर छोड़कर जाने की बात कहेगी और रजनी उसके पैरों में पड़ जाएगी, गिड़गिड़ाने लगेगी।

चौखट पर गिड़गिड़ाती रह जाएगी रजनी वरुण कहेगा कि भारती अगर मैं इस घर में इस औरत के साथ एक पल भी और रहा तो घुटन से मर जाऊंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। भारती और वरुण दोनों रजनी का घर छोड़कर चले जाएंगे और वह चौखट पर रोती-बिलखती रह जाएगी। उधर अनुपमा को जब होश आएगा तो प्रेरणा उसे बताएगी कि यह घर में आग लगाने वाला काम रजनी ने किया है और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। अनुपमा पहले तो यह मानने को तैयार नहीं होगी, लेकिन फिर जब भारती और वरुण आकर उन्हें सच बताएंगे तो अनुपमा को मानना पड़ेगा।