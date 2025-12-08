Spoiler: बेटी राही को तो बचा लेगी अनुपमा, लेकिन क्या फिर से रिपीट होगी हिस्ट्री?

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twists: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट के चलते राही की जान तो बच जाएगी, लेकिन अनुपमा की जान खतरे में होगी।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में फाइनली वो फैशन शो होगा, जिसका दर्शकों को बीते काफी वक्त से इंतजार है। सभी डांस रानीज इस कॉम्पटिशन में चार चांद लगा देंगी। अनुपमा अपनी स्पीच के जरिए रजनी के साथ-साथ वहां मौजूद सभी मेहमानों को भी इंप्रेस कर लेगी। लेकिन असली ट्विस्ट उसके बाद आएगा। शो स्टॉपर राही जब मंच पर आएगी तो हर कोई हैरान रह जाएगा, और ठीक इसी वक्त पर इवेंट मैनेजर अपने गुर्गों को मैसेज कर देगी कि वो एक्शन में आ जाएं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राही की बच जाएगी जान लेकिन.. इवेंट मैनेजर के लड़के एक्शन में आ जाएंगे और चीजें ठीक उसी तरह होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे प्लान की गई थीं। राही के ठीक ऊपर लगा एक बड़ा सा ढांचा बुरी तरह कांपने लगेगा और इससे पहले कि यह राही के ऊपर गिरे, उसे अंदाजा हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अनुपमा अपनी बेटी राही को बचाने के लिए दौडे़गी और सही वक्त पर उसे धक्का देकर वहां से हटा देगी। लेकिन नतीजा यह होगा कि यह बड़ा सा ढांचा अनुपमा के ऊपर गिर पड़ेगा। इवेंट में डर और फिक्र का माहौल होगा।