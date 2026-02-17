Anupamaa: अनुपमा सुलझाएगी यह अनसुलझी गुत्थी, बेटी से पहले पाखी ने कर ली शादी की तैयारी
Anupamaa Upcoming Twist: पाखी ने कर ली 7 फेरे लेने की तैयारी। बेटी से पहले खुद दूसरी शादी करके बसाएगी घर। जानिए रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट।
Anupamaa Upcoming Twists: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि बापूजी और अनुपमा मिलकर रवींद्र के घर पहुंच जाएंगे। वो उसके परिवार वालों को बताना चाहते होंगे कि रवींद्र की तबीयत कितनी खराब है। शुरू में कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, लेकिन फिर एक बुजुर्ग औरत दरवाजे से बाहर झांकेगी। बापूजी एक मिनट में इस औरत को पहचान जाएंगे। यह और कोई नहीं बल्कि रवंद्र की पत्नी होगी। बापूजी कुछ किस्सों के जरिए उन्हें याद दिलाएंगे कि कैसे वो पहली बार मिले थे और भाभी उन्हें पहचान भी जाएंगी।
हंसमुख से भगा देगी रवींद्र की पत्नी
लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब बापूजी रवींद्र के बारे में बताना शुरू करेंगे और उनकी पत्नी दरवाजा बंद कर देंगी। वो अनुपमा और बापूजी को पहचानने से इनकार कर देंगी और उन्हें दोबारा यहां कभी नहीं आने की बात कहकर गेट बंद कर देंगी। अनुपमा कड़ियों को जोड़ना शुरू करेगी और उन्हें समझ में आने लगेगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो रवींद्र के कॉलेज में फोन करके रवींद्र के बाकी सभी दोस्तों को संपर्क करने की कोशिश करेगी। उधर कोठारी मेंशन में कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बुरा हो रहा होगा।
राही तैयार करेगी दमदार प्रेजेंटेशन
एक तरफ जहां राही और अंश ने मिलकर एक प्रेजेंटेशन तैयार की होगी ताकि डायमंड ट्रेड फेयर में कंपनी अपनी मौजूदगी बेहतर कर सके। वहीं दूसरी तरफ गौतम और राही मिलकर यह सोच रहे हैं कि कैसे वो इस खेल को खराब करके अपनी जगह घर में पक्की कर सकें। इस सबके बीच शाह निवास में पाखी अचानक खुशी से झूमती नजर आएगी। सभी लोग जब वजह पूछेंगे तो पाखी बताएगी कि वो पैसे लेकर गई थी और दिवाकर ने पैसे रख लिए हैं। किंजल उसे समझाएगी कि उसने पैसे दिए क्योंकि उसके लिए रिश्ता जरूरी था, लेकिन दिवाकर ने पैसे रख लिए क्योंकि उसके लिए पैसे जरूरी थे।
ईशानी को हो रही है पाखी की फिक्र
किंजल की बात समझने की बजाए पाखी उलटा उस पर चिल्लाना शुरू कर देगी। वह कहेगी कि कोई क्यों उसकी खुशी में खुश नहीं हो सकता है? ईशानी भी अपनी मां की फिक्र कर रही होगी और उसकी फिक्र में उसके लिए खुश नहीं हो सकेगी। वह कहेगी कि अनु मां की बात नहीं मानकर वो गलती कर रही है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग सीरियल में और कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
