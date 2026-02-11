Anupamaa Twists: रजनी की बेटी पर गुंडे करेंगे हमला, बेचारी बनकर आएगी प्रेम के करीब
Anupamaa Upcoming Twist: अनुपमा सीरियल में आगे आप देखेंगे कि रजनी की बेटी प्रेरणा पर हमला हो जाएगा। प्रेम उसे बचाएगा और इसके बाद वह उससे और भी ज्यादा प्रभावित हो जाएगी।
टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में रजनी वाला चैप्टर खत्म होने के बाद अब नए ट्विस्ट खुलने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां राही, प्रेम और प्रेरणा का लव ट्राएंगल लोगों के मन में जिज्ञासा बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी बना हुआ कि कीर्ति-कपिल वाली कहानी किस नतीजे पर पहुंचेगी। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर राही को अपने पति को लेकर अजीब सी बेचैनी हो रही होगी और उधर प्रेरणा धीरे-धीरे प्रेम के करीब आने लगी है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? चलिए जानते हैं।
राही के मन में शक भर देगी माही
अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे माही जाकर राही को समझाएगी कि प्रेरणा की नजरें प्रेम के ऊपर हैं। वो शुरू से ही प्रेम को पसंद करती रही है और अब मौका मिलते ही वो प्रेम को अपने वश में कर लेगी। राही कहेगी कि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है, लेकिन माही उसे समझाएगी कि किन वजहों से उसे अपनी की फिक्र करने की जरूरत है। माही कहेगी कि वो इसलिए प्रेरणा के इरादे अच्छी तरह जानती है क्योंकि वो खुद भी एक वक्त पर उसी जगह खड़ी हुई थी, जहां आज प्रेरणा खड़ी हुई है। जरा सी सिम्पैथी उसे किसी के प्रति आकर्षित कर दिया करती थी।
रजनी की बेटी पर हमला करेंगे गुंडे
इधर यह सब चल रहा होगा और उधर दिल्ली में मीटिंग के बाद प्रेरणा और प्रेम बाजार में टहलने निकले होंगे। दोनों आइसक्रीम खाते हुए घूम रहे होंगे जब प्रेम प्रार्थना की तारीफ कर रहा होगा कि कैसे उसने मीटिंग में बहुत अच्छे से चीजें संभालीं। जब कुछ पल के लिए प्रेम इधर-उधर होगा तभी कुछ गुंडे प्रेरणा पर हमला कर देंगे। प्रेरणा पहले तो बहुत गुस्से में रिएक्ट करेगी, लेकिन फिर ये लफंगे उस पर हावी हो जाएंगे। जब प्रेम लौटेगा तो वह प्रेरणा को बचाएगा और इस बात से वह उससे बहुत इंप्रेस हो जाएगी। यहां तक कि वो प्रेम से होटल में अपने ही कमरे में रुकने को कहेगी।
अनुपमा करेगी अपने अतीत को याद
इधर यह सब चल रहा होगा और उधर राही यह सोच-सोचकर परेशान है कि कहीं उसने बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। अनुपमा बार-बार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करेगी और नतीजा यह होगा कुछ देर के बाद बात अनुपमा की जिंदगी में क्या हुआ उस पर चली जाएगी। अनुपमा भी उस वक्त को याद करेगी जब वनराज शाह ने उसे धोखा दिया, या फिर जब माया अनुज कपाड़िया की जिंदगी में आई थी और छोटी की वजह से अनुज भी उसकी तरफ खिंचा चला गया था।
