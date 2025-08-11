Anupamaa Twist: पाखी करेगी तोषू को राखी बांधने से इनकार, शाह हाउस में होगी इस एक्टर की वापसी

Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में कोठारी परिवार और शाह परिवार राखी का त्योहार मनाएंगे। प्रार्थना और अंश की शादी से पहले घर में खुशियां आएंगी।

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में प्रार्थना शादी से पहले कोठारी हाउस जाएगी। वह प्रेम, राजा और बादशाह के साथ मिलकर राखी का त्योहार मनाएगी। वहीं राही, माही और परी राखी मनाने शाह हाउस आएंगे। उधर प्रेम, राजा और बादशाह डांस करेंगे और प्रार्थना का कोठारी हाउस में स्वागत करेंगे। इधर तोषू, अंश और अनुपमा मिलकर डांस करेंगे। अंश डांस के बहाने अनुपमा और राही को साथ लाने की कोशिश करेगा।

इसी बीच बा के भाई जिगनेश की एंट्री होगी। जिगनेश को देखकर सब खुश हो जाएंगे और बा की खुशी डबल हो जाएगी। फिर नाच-गाने के बाद सब अपने-अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। पाखी, तोषू को राखी बांधने से मना कर देगी। पाखी कहेगी, ‘जब वक्त आता है तब तोषू भाई मेरी रक्षा नहीं करते। फिर मैं क्यों राखी बांधू?’ इसके बाद, पाखी, समर काे याद करके इमोशनल हो जाएगी।