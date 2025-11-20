Anupamaa: राजा का फूटेगा गुस्सा, माही को मुंहतोड़ जवाब देगी राही, मिलेगा ख्याति का साथ

संक्षेप: Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में राजा का कोठारी परिवार के सदस्यों पर गुस्सा फूटेगा। वह मोटी बा पर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने का आरोप लगाएगा।

‘अनुपमा’ में राजा पैसों का घपला करेगा। जब वह घर आएगा तब अनिल (राजा के पिता) उससे सवाल करेंगे। उनके सवाल सुनकर राजा का गुस्सा फूट पड़ेगा। राजा कहेगा, ‘मैंने पैसे उड़ा दिए…और भी उड़ाउंगा। पतंग की तरह उड़ाउंगा। काय पो छे बोलकर उड़ाउंगा।’ पराग भड़क जाएंगे और राजा पर हाथ उठाने लगेंगे। राजा कहेगा, ‘मारिए! थप्पड़ नहीं, पैर से मारिए। हंटर से मारिए। अरे गोली मारिए।’ अनिल कहेंगे, ‘राजा तुझे हो क्या गया है?’ राजा कहेगा, ‘दिमाग खराग हो गया है।’

नीता, राजा से पूछेगी कि ऐसा क्या हो गया है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। राजा कहेगा, ‘मैं इस घर का बेटा हूं, लेकिन इस घर के कुत्ते से भी खराब जिंदगी है मेरी। मम्मी आपको पार्लर खोलके दिया है न। प्रेम भाई आपको रेस्टोरेंट खोलकर दे रहे हैं न। भाभी आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हो न। गौतम को कम्पनी दे दी न। भाभी आप ऑफिस जा रहे हो न। बादशाह को म्यूजिक क्लास भेज रहे हो न। मेरा क्या? यहां पर सब अपनी मन की कर रहे हैं न तो मैं अपने मन की क्यों नहीं कर सकता?’