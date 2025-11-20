Anupamaa: राजा का फूटेगा गुस्सा, माही को मुंहतोड़ जवाब देगी राही, मिलेगा ख्याति का साथ

Hindustan Hindi News
Anupamaa: राजा का फूटेगा गुस्सा, माही को मुंहतोड़ जवाब देगी राही, मिलेगा ख्याति का साथ

संक्षेप: Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में राजा का कोठारी परिवार के सदस्यों पर गुस्सा फूटेगा। वह मोटी बा पर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने का आरोप लगाएगा।

Thu, 20 Nov 2025
अनुपमा’ में राजा पैसों का घपला करेगा। जब वह घर आएगा तब अनिल (राजा के पिता) उससे सवाल करेंगे। उनके सवाल सुनकर राजा का गुस्सा फूट पड़ेगा। राजा कहेगा, ‘मैंने पैसे उड़ा दिए…और भी उड़ाउंगा। पतंग की तरह उड़ाउंगा। काय पो छे बोलकर उड़ाउंगा।’ पराग भड़क जाएंगे और राजा पर हाथ उठाने लगेंगे। राजा कहेगा, ‘मारिए! थप्पड़ नहीं, पैर से मारिए। हंटर से मारिए। अरे गोली मारिए।’ अनिल कहेंगे, ‘राजा तुझे हो क्या गया है?’ राजा कहेगा, ‘दिमाग खराग हो गया है।’

नीता, राजा से पूछेगी कि ऐसा क्या हो गया है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। राजा कहेगा, ‘मैं इस घर का बेटा हूं, लेकिन इस घर के कुत्ते से भी खराब जिंदगी है मेरी। मम्मी आपको पार्लर खोलके दिया है न। प्रेम भाई आपको रेस्टोरेंट खोलकर दे रहे हैं न। भाभी आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हो न। गौतम को कम्पनी दे दी न। भाभी आप ऑफिस जा रहे हो न। बादशाह को म्यूजिक क्लास भेज रहे हो न। मेरा क्या? यहां पर सब अपनी मन की कर रहे हैं न तो मैं अपने मन की क्यों नहीं कर सकता?’

मोटी बा की तरफ इशारा करते हुए राजा कहेगा, ‘पर्सनल लाइफ आपने बर्बाद कर दी। प्रोफेशनल लाइफ मोटे पापा बनने नहीं दे रहे हैं। न बीवी है, न काम। पैसे नहीं उड़ाऊं तो क्या करूं।’ ये कहकर राजा रोते-राेते अपने कमरे में चला जाएगा। धीरे-धीरे सब अपने-अपने काम में लग जाएंगी। वहीं माही, राही को ताना देगी। माही कहेगी, ‘राही सबके लिए चाय और गौतम जी के लिए हल्दी वाला दूध बना दो।’ राही कहेगी कि चाय बनाने के लिए नौकर है और अपने पति के लिए हल्दी दूध तुम खुद बना लो। अगर तुम अपने पति का ख्याल नहीं रख सकती तो शादी क्यों की? माही, राही पर तंज कसेगी। ऐसे में ख्याति बीच में आएगी और माही को मुंहतोड़ जवाब देगी।

