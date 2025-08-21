Anupamaa Twist: अनुपमा को गले लगाएगी राही, कहेगी- अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता
Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में अंश और प्रार्थना की शादी होगी। शादी वाले दिन प्रेम और राही, प्रार्थना का कन्यादान करने का फैसला लेंगे।
रुपाली गांगुली के फेमस शो ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें जबरदस्त ड्रामा और इमोशन्स का तड़का देखने को मिला है। प्रोमो की शुरुआत में पंडित जी कन्यादान के लिए प्रार्थना के माता-पिता को बुलाते हैं। ख्याति और पराग कोठारी की गैरमौजूदगी में बा, प्रार्थना के चाचा-चाची को कन्यादान के लिए आगे बुलाती है। किंतु वे कन्यादान से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि यह जिम्मेदारी प्रेम और राही निभाएं। दोनों इसके लिए राजी हो जाते हैं।
इधर प्रेम और राही मंडप पर जाते हैं। उधर अनुपमा फूल लेने जाती है और तभी अचानक उसकी चुनरी दीए की लौ से छूकर आग पकड़ लेती है। अनुपमा को इस बात का एहसास भी नहीं होता। तभी राही की नजर आग लगी चुनरी पर पड़ती है और वह घबरा कर जोर से चिल्लाती है – “मम्मी!” यह सुनकर सब सन्न रह जाते हैं।
राही दौड़कर अनुपमा के पास आती है और प्रेम के साथ मिलकर उसकी चुनरी की आग बुझा देती है। डर और प्यार से भरी राही अनुपमा को कसकर गले लगाती है और कहती है, “ध्यान रखना चाहिए न मम्मी… आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता।” यह सुनकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है और अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है।
इससे पहले एक और प्रोमो सामने आया था जिसमें पराग कोठारी, शाह हाउस के घर के बाहर फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे थे। इसके अलावा, कहा ये भी जा रहा है कि प्रार्थना का एक्स हस्बैंड तमाशा करने शाह हाउस पहुंचेगा।
