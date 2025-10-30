Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Upcoming Twist in Hindi Prem secret Justice for Ishani Raja Pari Marriage Kothari Family
Anupamaa: शो में आगे क्या-क्या होगा? अनुपमा के वापस आने से संवरेगी इन लोगों की जिंदगी

Anupamaa: शो में आगे क्या-क्या होगा? अनुपमा के वापस आने से संवरेगी इन लोगों की जिंदगी

संक्षेप: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में अनु और अनुज कपाड़िया की स्टोरी शुरू होने से पहले बहुत कुछ होगा। ईशानी, परी, माही और राही की जिंदगी में कई तरह की उथल पुथल होगी।

Thu, 30 Oct 2025 03:22 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी के पॉपुलर शो ‘अनुपमा’ में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को कई बड़े ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अनुपमा को अचानक इस बात का एहसास होगा कि शाह परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसी बीच, तोषू, ईशानी के रूम का दरवाजा तोड़ेगा और ईशानी को बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ा देख दंग रह जाएगा। किंजल तुरंत देविका को फोन करेगी और देविका ये सुनकर पूरी तरह टूट जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ईशानी को इंसाफ

अब कहानी में नया मोड़ तब आएगा जब ईशानी को होश आएगा और वो अनुपमा को बताएगी कि एक लड़के ने उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया है। अनुपमा, ईशानी के साथ मिलकर उस ब्लैकमेलर को पकड़ने का प्लान बनाएगी। दोनों मिलकर सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेंगी ताकि ईशानी को इंसाफ मिल सके।

परी और राजा की शादी

इसी बीच परी और राजा के रिश्ते में भी सुधार देखने को मिलेगा। कोठारी परिवार को जब सच्चाई पता चलेगी कि ईशानी ब्लैकमेलर की वजह से राजा से पैसे मांग रही थी, तो उनका रवैया नरम पड़ जाएगा। परी को भी एहसास होगा कि राजा ने उसे धोखा नहीं दिया। राजा भी परी से माफी मांगेगा और दोनों के बीच सबकुछ ठीक हो जाएगा।

प्रेम कहां है?

आज के एपिसोड में दिखाया गया कि कोठारी और शाह परिवार के बीच फिर से दूरियां बढ़ गईं। ऐसे में राही, प्रेम के गायब होने से परेशान हो जाती है। जब वो प्रेम को कॉल करती है, तो फोन किसी दूसरी औरत के पास होता है जो कॉल काट देती है। अनुपमा के वापसी के बाद इस रहस्यमयी औरत की पहचान सामने आएगी और प्रेम के साथ उसका कनेक्शन भी उजागर होगा।

माही-गौतम

इतना ही नहीं, अनुपमा अहमदाबाद में रहकर माही पर भी नजर रखेगी और उसे गौतम से दूर करने की कोशिश करेगी।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।