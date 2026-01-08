Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Upcoming Twist in Hindi Prarthna Ansh on a mission Moti Baa stand against anupama
Anupamaa: नए मिशन पर निकलेंगे अंश और प्रार्थना, मोटी बा और अनुपमा को लगेगा झटका

Anupamaa: नए मिशन पर निकलेंगे अंश और प्रार्थना, मोटी बा और अनुपमा को लगेगा झटका

संक्षेप:

Anupamaa Twist In Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंश और प्रार्थना एक मिशन पर निकलेंगे। फैसला लेने से पहले अंश, अनुपमा से बात करेगा।

Jan 08, 2026 12:47 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

‘अनुपमा’ के प्रोमो में नया ट्विस्ट देखने को मिला। प्रोमो की शुरुआत में अंश, अनुपमा के पास जाता है। वह अनुपमा से कहता है, ‘दो लोग सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं जो उन दोनों की जिंदगी में सुकून ला सकता है तो क्या वो सेल्फिश कहलाएंगे?’ अनुपमा कहती है, ‘अगर उस फैसले से उन दोनों को खुशी मिलती है और दूसरों को उनके फैसले से दुख नहीं पहुंचता है तो फैसला सही है।’

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अंश से सवाल करेगी अनुपमा

अंश खुश हो जाता है। अंश कहता है, ‘मैं बहुत परेशान था। आपने तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी।’ अनुपमा, अंश का रिएक्शन देखकर दंग रह जाती है। अनुपमा, अंश से पूछती है, ‘पर ऐसा कौन-सा फैसला लेने वाला है तू?’ अंश, अनुपमा को कुछ नहीं बताता है। वह बस इतना कहता है कि ‘बताऊंगा’।

अनुपमा अपकमिंग एपिसोड ट्विस्ट

मोटी बा का फैसला जान दंग रह जाएगी ख्याति

वहीं दूसरी तरफ मोटी बा, कोठारी हाउस छोड़कर फार्महाउस जाने का फैसला लेती हैं। मोटी बा को जाता देख सब दंग रह जाते हैं। पराग, मोटी बा से पूछता है, ‘आप कहां जा रही हैं बा?’ मोटी बा कहती हैं, ‘हम फार्महाउस जा रहे हैं और वहीं कहेंगे।’ ख्याति दंग रह जाती है। ख्याति कहती है, ‘लेकिन आज तो प्रार्थना की गोदभराई है बा।’

प्रार्थना देगी मोटी बा को जवाब

मोटी बा भड़क जाती हैं। मोटी बा चिल्लाते हुए कहती हैं, ‘हमें अनुपमा जी और शाह परिवार का यहां आना पसंद नहीं है।’ प्रार्थना, मोटी बा की बात सुन लेती है। वह आती है और कहती है, ‘अगर आपको नहीं पसंद तो वो लोग यहां नहीं आएंगे।’ ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अंश और प्रार्थना साथ में क्या करने वाले हैं? क्या उनके इस कदम से गौतम तिलमिला जाएगा? क्या उनका ये फैसला शाह और कोठारी परिवार के बीच एक बार फिर विवाद खड़ा कर देगा?

ये भी पढ़ें:तान्या मित्तल बोलीं, घर दिखा दिया तो अब लोग बोल रहे हैं कि ये मामा का है
ये भी पढ़ें:अनुपमा की रुपाली गांगुली या क्योंकि… की स्मृति ईरानी, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा?
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।