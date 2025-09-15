Anupamaa Upcoming Twist in Hindi Parag Kothari thrown Gautam Gandhi out from business Anupamaa Twist: गौतम को घर और बिजनेस से बाहर निकालेगा पराग, बदलेगा कोठारी परिवार के नियम, Tv Hindi News - Hindustan
Anupamaa Twist: गौतम को घर और बिजनेस से बाहर निकालेगा पराग, बदलेगा कोठारी परिवार के नियम

Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में पराग कोठारी और गौतम गांधी के बीच झगड़ा होगा। पराग, गौतम को धमकी देगा और उसे अपने घर से बाहर निकाल देगा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 04:36 PM
Anupamaa Twist: गौतम को घर और बिजनेस से बाहर निकालेगा पराग, बदलेगा कोठारी परिवार के नियम

स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ‘अनुपमा’ में आने वाले एपिसोड्स दर्शकों के लिए बड़े ड्रामे और चौंकाने वाले ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। इस बार कहानी घूमेगी अनुपमा, पराग और गौतम के इर्द-गिर्द, जहां सच सामने आते ही पूरा कोठारी हाउस हिल जाएगा। आने वाले एपिसोड में दिखेगा कि अनुपमा कोठारी हाउस जाती है और वहां गौतम के खिलाफ सबूत पेश करती है। लेकिन मोटी बा, अनुपमा की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होतीं। उल्टा वे अनुपमा की बेइज्जती कर देती हैं।

पराग का गुस्सा

मोटी बा के खिलाफ, पराग वीडियो देखकर भड़क उठता है। वह एक झटके में गौतम को घर और बिजनेस—दोनों से निकाल देता है। इस बात से गौतम बुरी तरह तिलमिला जाता है और पराग को धमकी देता है कि अगर वह अपने पिता को बताएगा तो वे पूरे कोठारी एम्पायर को बर्बाद कर देंगे। लेकिन पराग भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह डटकर कहता है, “जो करना है कर लेना।” यह सुनकर गौतम गुस्से में वहां से निकल जाता है।

अनिल को मिला बड़ा मौका

गौतम को निकालने के बाद पराग परिवार के सामने बड़ा फैसला सुनाता है। वह कहता है कि अब कंपनी की जिम्मेदारी उसका भाई अनिल संभालेगा। साथ ही पराग अपनी पत्नी, भाभी और बहू माही को भी ऑफिस वापस आने के लिए कहता है।

मोटी बा का गुस्सा

इतना ही नहीं, पराग राही और प्रेम के लिए एक नया रेस्टोरेंट खोलने का ऐलान करता है। यह सुनकर मोटी बा गुस्से से भड़क जाती हैं, लेकिन पराग उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करता है।

अनुपमा की जीत

ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। पराग, अनुपमा से माफी मांगता है और उसे धन्यवाद देता है कि उसने सच सामने लाने की हिम्मत दिखाई। राही भी अनुपमा से प्यार से बात करती है। एपिसोड के अंत में पराग, अनुपमा को पूरे सम्मान के साथ घर के बाहर तक छोड़ने आता है।

Anupamaa

