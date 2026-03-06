Anupamaa Twist: प्रेरणा को रंगे हाथों पकड़ेगी अनुपमा, प्रेम से पूछेगी सवाल, होगी इस एक्टर की एंट्री

Anupamaa Twist: प्रेरणा को रंगे हाथों पकड़ेगी अनुपमा, प्रेम से पूछेगी सवाल, होगी इस एक्टर की एंट्री
Anupamaa 06 March Promo: अनुपमा, प्रेरणा को प्रेम पर डोरे डालते पकड़ लेगी। अनुपमा का दिमाग खराब हो जाएगा। वह प्रेरणा को खरीखोटी सुनाएगी। इसी बीच प्रेम आ जाएगा।
‘अनुपमा’ के होली स्पेशल एपिसोड में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। होली सेलिब्रेशन के दौरान प्रेरणा किसी से रंग नहीं लगवाएगी। राही रंग लेकर प्रेरणा के पीछे भागेगी। प्रेरणा, प्रेम से जाकर टकराएगी और प्रेम के हाथ से उसके सिर पर लाल रंग लग जाएगा। प्रेम भड़क जाएगा। प्रेम कहेगा, ‘देखकर नहीं चल सकती क्या?’ राही आकर प्रेरणा को प्रेम के गुस्से से बचाएगी और कहेगी कि वो प्रेरणा के पीछे भाग रही थी। प्रेम, राही को लेकर वहां से चला जाएगा और डांस करने लगेगा।
अनुपमा को होगा शक
इसी बीच अनुपमा की नजर प्रेरणा पर पड़ेगी। प्रेरणा, जो थोड़ी देर पहले रंगों से दूर भाग रही थी वो अब प्रेम के रंग लगाने से खुश हो जाएगी और सेल्फी लेने लगेगी। अनुपमा, प्रेरणा के पास जाएगी और कहेगी, ‘तुझे रंग पसंद नहीं है न, रुक मैं ये रंग मिटा देती हूं।’ प्रेरणा बहाना बनाकर वहां से भाग जाएगी और गलती से ठंडाई की जगह भांग पी लेगी। भांग पीने के बाद प्रेरणा, प्रेम के आसपास रहने लगेगी और उसे रंग लगाने की कोशिश करेगी।
प्रेरणा पर भड़केगी अनुपमा
अनुपमा समझ जाएगी। अनुपमा, प्रेरणा का हाथ पकड़ेगी और उसे सबसे दूर ले जाएगी। अनुपमा, प्रेरणा को खरीखोटी सुनाएगी। प्रेरणा भांग के नशे में रहेगी और कोई जवाब नहीं देगी। इसी बीच परी आएगी और अनुपमा को प्रेरणा की सारी हरकतों के बारे में बताएगी। अनुपमा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। प्रेरणा, अनुपमा के सामने चिल्ला-चिल्लाकर कहेगी कि वो प्रेम से प्यार करती है।
प्रेरणा बताएगी किस वाली बात
अनुपमा, प्रेरणा को पांच पन्नों का भाषण देगी। अनुपमा कहेगी, ‘अगर प्रेम को पता चल गया न तो वो तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा।’ प्रेरणा कहेगी, ‘प्रेम को पता है।’ इसके बाद प्रेरणा, अनुपमा को बताएगी कि जब वे दोनों दिल्ली गए थे तब उसने प्रेम के गाल पर किस किया था। ये बात सुनकर अनुपमा और परी को 440 वॉट का झटका लगेगा।
प्रेम देगा अपनी सफाई
इसी बीच प्रेम, अनुपमा के पास आएगा। प्रेम, प्रेरणा को चुप कराएगा और अनुपमा से कहेगा, ‘लोग सोचते हैं कि मर्द है इससे तो गलती हो ही जाएगी, लेकिन मैं वैसा मर्द नहीं हूं मम्मी।’ प्रेरणा कहेगी, ‘और अगर तुम वैसे मर्द होते तो मैं कभी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ती।’ अनुपमा, प्रेम से पूछेगी, ‘मेरी राही का क्या होगा अगर किसी और ने आकर उसे बता दिया…।’ इतना कहते ही अनुपमा, राही को देख चुप हो जाएगी।
नए एक्टर की एंट्री
आने वाले दिनों में प्रार्थना की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी। प्रेरणा की डेथ के बाद शो में एक साल का लीप आएगा। लीप के बाद गोवा की कहानी शुरू होगी, जहां अनुपमा की मुलाकात ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के एक्टर सचिन त्यागी से होगी।
