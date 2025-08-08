Anupamaa Upcoming Twist in hindi fight before ansh prarthna wedding in kothari house Anupamaa Twist: फिनाले से पहले डिस्क्वालिफाई होगी अनुपमा, शादी से पहले कोठारी हाउस में होगा तमाशा, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Upcoming Twist in hindi fight before ansh prarthna wedding in kothari house

Anupamaa Twist: फिनाले से पहले डिस्क्वालिफाई होगी अनुपमा, शादी से पहले कोठारी हाउस में होगा तमाशा

Anupamaa Upcoming Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में अंश और प्रार्थना की शादी से पहले खूब सारे तमाशे होंगे। कोठारी परिवार एक बार फिर राही पर उंगली उठाएगा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 04:08 PM
share Share
Follow Us on
Anupamaa Twist: फिनाले से पहले डिस्क्वालिफाई होगी अनुपमा, शादी से पहले कोठारी हाउस में होगा तमाशा

‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि जब राही, प्रेम, माही, परी और राजा कोठारी हाउस पहुंचेंगे तब मोटी बा और ख्याति गुस्से में बैठे रहेंगे। उन्हें लगेगा कि प्रेम के बाद अब राही भी अनुपमा की तरफ जा रही है। उन्हें पता चल जाएगा कि अंश और प्रार्थना की शादी के फंक्शन में राही और अनुपमा ने साथ में मिलकर डांस किया था। ऐसे में वे राही से खफा हो जाएंगे।

भड़केगा प्रेम

राही उन्हें समझाने की कोशिश करेगी। राही कहेगी कि वह आज भी अनुपमा से उतनी ही नफरत करती है जितनी पहले करती थी। वह ये भी कहेगी कि डांस करते वक्त उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसके आस पास और कौन डांस कर रहा है। हालांकि, ख्याति और मोटी बा, राही के जवाब से खुश नहीं होंगे। राही परेशान हो जाएगी और अपने कमरे में चली जाएगी। प्रेम भड़क जाएगा और चिल्लाने लगेगा। वह मोटी बा और ख्याति से कहेग, ‘आप लोग किसी को खुश नहीं देख सकते हैं क्या?’

डिस्क्वालिफाई होने से कौन बचाएगा?

कुछ समय बाद राही को पता चलेगा कि फिनाले से पहले ही अनुपमा की टीम डिस्क्वालिफाई हो गई है। प्रेम भड़क जाएगा। वह कहेगा कि ये गलत है। वहीं परी परेशान हो जाएगी। इसी बीच, राजा आएगा और वह बताएगा कि उसने अनुपमा की टीम को डिस्क्वालिफाई होने से बचा लिया है। परी, राजा को गले लगाएगी और प्रेम खुश हो जाएगा। लेकिन मोटी बा और ख्याति भड़क जाएंगे। ऐसे में राजा के पिता अनिल कोठारी बीच में आएंगे और राजा का साथ देंगे।

Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।