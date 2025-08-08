Anupamaa Twist: फिनाले से पहले डिस्क्वालिफाई होगी अनुपमा, शादी से पहले कोठारी हाउस में होगा तमाशा

Anupamaa Upcoming Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में अंश और प्रार्थना की शादी से पहले खूब सारे तमाशे होंगे। कोठारी परिवार एक बार फिर राही पर उंगली उठाएगा।

‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि जब राही, प्रेम, माही, परी और राजा कोठारी हाउस पहुंचेंगे तब मोटी बा और ख्याति गुस्से में बैठे रहेंगे। उन्हें लगेगा कि प्रेम के बाद अब राही भी अनुपमा की तरफ जा रही है। उन्हें पता चल जाएगा कि अंश और प्रार्थना की शादी के फंक्शन में राही और अनुपमा ने साथ में मिलकर डांस किया था। ऐसे में वे राही से खफा हो जाएंगे।

भड़केगा प्रेम राही उन्हें समझाने की कोशिश करेगी। राही कहेगी कि वह आज भी अनुपमा से उतनी ही नफरत करती है जितनी पहले करती थी। वह ये भी कहेगी कि डांस करते वक्त उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसके आस पास और कौन डांस कर रहा है। हालांकि, ख्याति और मोटी बा, राही के जवाब से खुश नहीं होंगे। राही परेशान हो जाएगी और अपने कमरे में चली जाएगी। प्रेम भड़क जाएगा और चिल्लाने लगेगा। वह मोटी बा और ख्याति से कहेग, ‘आप लोग किसी को खुश नहीं देख सकते हैं क्या?’