Anupamaa Twist: अनुपमा के लिए नया दरवाजा खोलेगी किस्मत, न कुकिंग न डांस, इस राह पर बढ़ेगी आगे

Anupamaa Twist: अनुपमा के लिए नया दरवाजा खोलेगी किस्मत, न कुकिंग न डांस, इस राह पर बढ़ेगी आगे

संक्षेप:

Anupamaa in Hindi: अनुपमा के लिए किस्मत नया दरवाजा खुलेगी। उनकी किस्मत चमकेगी और वह स्टार बनने की राह पर चल पड़ेंगी। जी हां, अनुपमा को छोटे पर्दे पर आने का मौका मिलेगा।

Fri, 28 Nov 2025 09:38 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है। रजिनी, अनुपमा की बेगुनाही साबित करेगी। ऐसे में फिल्म डायरेक्टर अनुपमा से माफी मांगेगा। वह अनुपमा के पास आएगा और कहेगा, ‘मैं गलत था। मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूं।’ इतना ही नहीं, वह अनुपमा को दोबारा केटरिंग का ऑर्डर दे देगा। अनुपमा खुश हो जाएगी और अगले दिन ईशानी के साथ दोबारा खाने के डब्बे लेकर सेट पर पहुंच जाएगी।

जब वह सेट पर जाएगी तब वहां एक एड की शूटिंग चल रही होगी। दोनों एक्ट्रेस की एक्टिंग देख डायरेक्टर का मूड खराब हो जाएगा। वह कहेगा, ‘मां-बेटी का इमोशन ही नहीं दिख रहा है।’ ईशानी भी उनकी एक्टिंग देख हंस पड़ेगी। ऐसे में डायरेक्टर ईशानी को आगे बुलाएंगे और कहेंगी, ‘तुम करके दिखाओ।’ अनुपमा, ईशानी की मदद करेगी। अनुपमा और ईशानी दोनों मिलकर डायलॉग बोलेंगे और डायरेक्टर खुश हो जाएंगे।

इसके बाद डायरेक्टर, अनुपमा को हिरोइन की खुर्सी ऑफर करेंगे और कहेंगे, ‘वाह! इंडियन मां कुछ भी कर सकती है। ये आपके लिए। अनुपमा जी लगता है आपका नया करियर शुरू होने वाला है।’

वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं।
