Anupamaa Twist: अंश के बाद अब इस बच्चे की शादी करवाएगी अनुपमा, फिर कोठारी परिवार से लेगी पंगा

Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। कोठारी परिवार और अनुपमा के पंगे खत्म नहीं होंगे। आने वाले दिनों में वह फिर से कोठारी परिवार के खिलाफ जाएगी।

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में माही के दर्द की झलक दिखाई गई। माही का दर्द देख अनुपमा इमोशनल हो जाती है। वह माही के पास जाती है। पहले तो माही, अनुपमा को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उन्हें गले लगा लेती है। वह अनुपमा को माफ कर देती है और उसे वापस अनु मां कहकर पुकारती है। इतना ही नहीं, अनुपमा के साथ अपना दर्द भी शेयर करती है।

अनुपमा की बात सुन डर जाएंगी बा अनुपमा, माही को समझाती है कि वह भी खुशी की हकदार है। उसे भी खुश रहने का हक है। उसे भी दूसरी शादी करने का हक है। इतना ही नहीं, अनुपमा ये बात बापूजी से भी कहती है। अनुपमा ठान लेती है कि वह अंश और प्रार्थना के बाद माही की दूसरी शादी करवाएगी। जब बा को ये बात पता चलती है तब बा डर जाती हैं। वह अनुपमा को वापस मुंबई जाने को कहती हैं।