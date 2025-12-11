Anupama Twist: गौतम को मिलेगा नया शिकार, रजनी और वरुण का प्लान जान जाएगी अनुपमा

संक्षेप: Anupama in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में बहुत जल्द रजनी मुश्किल में फंसती देखेगी। दरअसल, गौतम गांधी ने रजनी और पराग कोठारी के रिश्ते का सच जानने के लिए छानबीन शुरू कर दी है।

आने वाले एपिसोड में राही और प्रेम के अहमदाबाद जाने के बाद अनुपमा से मिलने रजनी आएगी। रजनी आपने साथ अपने बेटे वरुण को लाएगी। वरुण, अनुपमा से माफी मांगेग और अनुपमा अपनी दोस्त की खातिर अपना गुस्सा छोड़ने का फैसला लेगी। हालांकि, अनुपमा ये भी समझ जाएगी कि रजनी सिर्फ माफी मांगने उसके पास नहीं आई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वह रजनी से साफ-साफ पूछेगी, ‘इतनी रात में तू सिर्फ वरुण से माफी मंगवाने तो नहीं आई होगी। बता क्या बात है?’ इस पर रजनी तुरुप का इक्का फेंकेगी। रजनी, अनुपमा से रिक्वेस्ट करेगी कि वह कुछ दिनों के लिए वरुण को अपने पास रख ले ताकि वह बेसिक वैल्यूज सीख जाए। अनुपमा ये बात सुनकर दंग रह जाएगी। सिर्फ अनुपमा ही नहीं, इस बात से वरुण को भी 440 वॉट का झटका लगेगा।

प्रोमो में वरुण, रजनी से इसके पीछे की वजह पूछता है। रजनी, वरुण को पैसों की लालच देती है। रजनी कहती है कि अगर चॉल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो उन्हें काफी प्रॉफिट होगा। वरुण, रजनी की बात मान जाता है और पैसों की खातिर चॉल में रहने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि, ट्विस्ट तब आता है जब अनुपमा, रजनी और वरुण को बात करते सुन लेती है।