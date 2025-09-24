Anupamaa Upcoming Twist Girls trip anupama celebrated devika birthday before chemotheraphy Anupamaa Twist: देविका के लिए हर दिन कुछ स्पेशल प्लान करेगी अनुपमा, हाथ लगेगा चोर, Tv Hindi News - Hindustan
Anupamaa Twist: देविका के लिए हर दिन कुछ स्पेशल प्लान करेगी अनुपमा, हाथ लगेगा चोर

Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में सभी लोग मिलकर घूमने जाएंगे। वहीं अनुपमा अपनी डांस रानिज के साथ मिलकर बड़े ही धूमधाम से देविका का जन्मदिन मनाएगी।

Wed, 24 Sep 2025
स्टार प्लस के सुपरहिट शो ‘अनुपमा’ में जल्द ही दर्शकों को इमोशनल और एंटरटेनिंग ट्रैक देखने को मिलेगा। लगातार चल रहे टेंशन और ड्रामे के बीच अब शो में ढेर सारी मस्ती, दोस्ती और इमोशन्स का तड़का लगने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में अनुपमा को यह सच्चाई पता चल जाएगी कि उसकी सबसे करीबी दोस्त देविका कैंसर से जूझ रही है। इतना ही नहीं, अनुपमा को देविका की डायरी भी मिलेगी जिसमें उसकी अधूरी ख्वाहिशों की लिस्ट लिखी होगी।

अनुपमा ठान लेगी कि वह देविका की हर ख्वाहिश पूरी करेगी और उसे जिंदगी के वो सारे पल देगी जिनकी वह हकदार है। यही वजह है कि अनुपमा हर दिन देविका के लिए नए-नए सरप्राइज प्लान करेगी। कभी वह कोठारी परिवार की औरतों को बुलाकर गर्ल्स नाइट आउट रखेगी तो कभी अपनी गर्ल्स गैंग— डांस रानिज, देविका, बा, किंजल, परी, राही, माही, पाखी और प्रार्थना को लेकर ट्रिप पर जाएगी। वहीं, किंजल और अनुपमा मिलकर देविका का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाएंगी।

लेकिन, इस बीच शो में एक बड़ा खुलासा भी होगा। घर में रोज़ खाना चोरी होने की वजह से जब अनुपमा चोर को पकड़ती है तो पूरा परिवार उसे मारने पर उतारू हो जाता है। तभी अनुपमा सबको रोकती है और उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है। जैसे ही कपड़ा हटता है, परिवार दंग रह जाता है क्योंकि वह चोर कोई और नहीं बल्कि तोषू होता है।

