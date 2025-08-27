Anupamaa Twist: फिर अपने प्लान में कामयाब होगी पाखी, अनुपमा को बचाने आएगा ये पुराना किरदार

Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में नया धमाका होने वाला है। मंगलागौरी के समय ‘डांस रानी ग्रुप’ की एक सदस्य गिर जाएगी और उनके पैर में फ्रेक्चर निकलेगा।

रअंश-प्रार्थना की शादी और जन्माष्टमी के बाद शाह हाउस में मंगलागौरी का प्रोग्राम रखा जाएगा। राही, माही और परी भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। सब ठीक चल रहा होगा। सब खुद डांस करेंगे और प्यार से रहेंगे, लेकिन फिर पाखी और माही मिलकर प्लान बनाएंगे। डांस करते वक्त ‘डांस रानी ग्रुप’ के एक सदस्य को गिरा देंगे ताकि उनके पैर में चोट लग जाए और वे परफॉर्म नहीं कर पाएं और ऐसा ही होगा।

‘डांस रानी ग्रुप’ की एक सदस्य गिर जाएगी। डॉक्टर कहेगा कि अब वह एक हफ्ते तक डांस नहीं कर पाएंगी। ऐसे में जस्प्रीत भड़क जाएगी। वह कहेगी कि राही के ग्रुप ने ये जानबूझकर किया है। राही भड़क जाएगी और अपने आपको डिफेंड करने लगेगी। इसी बीच जस्प्रीत, राही पर तंज कसेगी। वह कहेगी, ‘तेरे परिवार वालों को भी तेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं है। तेरा ससुर अनु को खरीदने मुंबई आया थ।’