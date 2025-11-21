Anupamaa: शो में होगी नए एक्टर की एंट्री, अनुपमा की करेगा मदद या देगा धोखा?

संक्षेप: Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में अब नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। दरअसल, अनुपमा, शाह परिवार को छोड़कर मुंबई चली गई है। वह वहां पर अपने लिए नया काम ढूंढ रही है।

स्टार प्लस के हिट शो ‘अनुपमा’ में जल्द ही एक नई एंट्री होने वाली है। इस एंट्री की वजह से अनुपमा की उड़ान को एक नई दिशा मिलेगी। याद दिला दें, अभी अनुपमा, ईशानी और परी के साथ मुंबई में है। वह जसप्रीत और भारती के घर पर रह रही है और अपनी जिंदगी का असली मकसद समझने की कोशिश कर रही है। इसी बीच कहानी में इस नए किरदार की एंट्री होगी जो अनुपमा की मदद करेगा और उसके इस नए सफर को आगे बढ़ाएगा।

नया किरदार कौन निभा रहा है? इंडियन फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया किरदार टीवी एक्ट्रेस रिंकु धवन निभाने वाली हैं। रिंकु मुंबई ट्रैक में एक पॉजिटिव कैरेक्टर के तौर पर दिखाई देंगी, जो अनुपमा की नई शुरुआत में उसका साथ देगी।

रिंकु धवन कौन हैं? रिंकु धवन टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। वह ‘कहानी घर घर की’ जैसे सुपरहिट शो का हिस्सा रह चुकी हैं और हाल ही में रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ में भी नजर आई थीं। उनकी एंट्री से शो में नई एनर्जी, नई केमिस्ट्री और थोड़ा-सा ड्रामा देखने को मिलेगा।