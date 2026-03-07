Anupamaa 5 Twists: अनुपमा पर लगेगा 'मनहूस' का टैग, लीप के साथ गोवा में शुरू होगी नई कहानी!
Anupamaa Upcoming 5 Twists: अनुपमा सीरियल की कहानी में आगे कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जिनकी वजह से कहानी को एक बिलकुल नई रफ्तार मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि रुपाली गांगुली स्टारर सीरियल में आगे कौन से ट्विस्ट आने को हैं।
रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे कई ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा में लगातार आने वाले उतार-चढ़ाव दर्शकों का इसमें रुझान बनाए रखते हैं, और अब फिर एक बार शो नए कलेवर के साथ दर्शकों के लिए लौटेगा। अनुपमा की जिंदगी में फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पटरी से उतर जाएगी। लेकिन इसी वजह से उसकी फिर एक नई शुरुआत होगी। जिंदगी उसे नया मौका देगी और दर्शकों को नया एंटरटेनमेंट। तो चलिए जानते हैं उन 5 ट्विस्ट के बारे में जिनके शो में आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।
1. अनुपमा पर लगेगा 'मनहूस' का ठप्पा
एक्सीडेंट के वक्त अनुपमा ही प्रार्थना केसाथ होगी, इसलिए पूरा शाह और कोठारी परिवार इस हादसे का जिम्मेदार उसे ही ठहराएगा। पंडित जी की '72 घंटे वाली चेतावनी' सच साबित होते ही वसुंधरा और लीला बा अनुपमा को मनहूस घोषित कर देंगे। सोशल मीडिया गॉसिप्स की मानें तो अनुपमा को घर से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा और उसे अपनी ही पोती की शक्ल देखना नसीब नहीं होगा।
2. आएगा एक साल का बड़ा 'टाइम लीप'
प्रार्थना की मौत के बाद शो में एक साल का लीप आने वाला है। इस लीप के बाद कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। शाह हाउस और कोठारी हाउस के रिश्ते खत्म हो चुके होंगे। अंश अपनी पत्नी की मौत के गम में टूट चुका होगा और अनुपमा सबसे कटकर कहीं दूर जा चुकी होगी। लीप के बाद किरदारों के लुक और उनके स्वभाव में भी बड़ा बदलाव दिखेगा।
3. गोवा में अनुपमा का नया 'आशियाना'
गॉसिप गलियारों में उड़ रही खबरों के मुताबिक अनुपमा अपना शहर छोड़कर गोवा शिफ्ट हो जाएगी। वहां वह किसी रेस्त्रां में काम करते हुए या अपना छोटा सा काम शुरू करते हुए दिखाया जाएगा। वह अपने परिवार से दूर एक गुमनाम जिंदगी जी रही होगी। वह फिर एक बार किसी नए शहर में बिलकुल अकेले अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करेगी।
4. समंदर किनारे वाले 'मिस्ट्री मैन' की एंट्री
लीप से पहले जिस ट्विस्ट की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है प्रोमो में समंदर किनारे खड़ा वो शख्स, जिसे प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है। माना जा रहा है कि यह शख्स लीप के बाद अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा या सबसे बड़ी चुनौती बनकर आएगा। चर्चा है कि यह कोई नया हीरो हो सकता है जो अनुपमा को फिर से जीना सिखाएगा।
5. राही और प्रेम के रिश्तों में दरार
प्रार्थना की मौत का असर राही और प्रेम की शादी पर भी पड़ेगा। राही खुद को और अपनी मां को इस मौत का जिम्मेदार मानेगी। प्रेरणा का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि प्रार्थना का जाना राही को पूरी तरह बदल देगा। वह अनुपमा से नफरत करने लगेगी, जिससे मां-बेटी के रिश्ते में फिर से गहरी खाई पैदा हो जाएगी। सीरियल में आगे और कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं, हर अपडेट के लिए जुड़ रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
