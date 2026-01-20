Anupamaa Twist: अनुपमा को उसकी औकात याद दिलाएगी रजनी, मदद का हाथ बढ़ाएगा ये करोड़पति

Anupamaa Twist: अनुपमा को उसकी औकात याद दिलाएगी रजनी, मदद का हाथ बढ़ाएगा ये करोड़पति
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में रजनी, अनुपमा को उसकी औकात याद दिलाएगी। ऐसे में अनुपमा टूट जाएगी और कान्हा जी से मदद मांगेगी।
Anupamaa Upcoming Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में मजेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। अनुपमा, रजनी को समझाने की कोशिश करेगी। लेकिन रजनी, अनुपमा को उसकी औकात याद दिला देगी। जी हां! सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अनुपमा, रजनी का हाथ पकड़ेगी और उसे चॉल वालों के पास ले जाने की कोशिश करेगी। रजनी डर जाएगी और अपने सिक्याेरिटी गार्ड को बुलाएगी। रजनी के हेल्पर और सिक्योरिटी गार्ड अनुपमा को पकड़कर घर से बाहर निकाल फेकेंगे।
अनुपमा मांगेगी कान्हा जी से मदद
अनुपमा टूट जाएगी। अनुपमा को समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे। अपनी चॉल को टूटने से कैसे बचाए। अपनी गलती को कैसे सुधारे। अपने लोगों को इंसाफ कैसे दिलाए। ऐसे में अनुपमा, कान्हा जी के पास जाएगी। अनुपमा, कान्हा जी से मदद मांगेगी। अनुपमा कहेगी, ‘मेरी गलती की सजा उन चॉल वालों को मत दीजिए कान्हा जी। वो लोग बेघर हो जाएंगे। कान्हा जी, छोटे-छोटे बच्चे, बुजूर्ग कहां जाएंगे? वो लोग अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे?’
कौन करेगा अनुपमा की मदद?
अनुपमा थक जाएगी। वह रोती करेगी और कान्हा जी के चरणों के पास बैठी रहेगी। तभी मंदिर में करोड़पति बिजनेसमैन की एंट्री होगी। ये करोड़पति बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि पराग कोठारी होगा। अनुपमा, पराग की तरफ देखेगी। वहीं पराग, अनुपमा की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएगा।
क्या कह रहे हैं लोग?
प्रोमो देखने के बाद लोगों का कहना है कि पराग, रजनी पर सामने से वार नहीं करेगा। पराग, अनुपमा की मदद करेगा, लेकिन सबको ये दिखाएगा कि वो रजनी की तरफ है। अब ऐसा होता है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।
