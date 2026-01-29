Hindustan Hindi News
Anupamaa Twist: अनुपमा के कदमों में आ गिरेगा वरुण, रजनी की ईंट से ईंट बजाएगी अनु

संक्षेप:

Anupamaa Upcoming Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में वरुण और भारती को अपनी गलती का एहसास होगा। दोनों अनुपमा के सपोर्ट में आ जाएंगे।

Jan 29, 2026 12:35 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में वरुण अपनी मां रजनी की बात मानकर अनुपमा को मारने की कोशिश करेगा। वह उसकी बस्ती में आग लगवा देगा। उसे ये पता नहीं होगा कि उस बस्ती में अनुपमा नहीं, उसकी बहन प्रेरणा है। जब अनुपमा को पता चलेगा कि उसकी बस्ती में आग लगी है तब वह भागकर अपनी बस्ती के पास पहुंचेगी और राही को ढूंढने लगेगी। राही, अनुपमा को बताएगी कि प्रेरणा अंदर है।

प्रेरणा को हाेगा रजनी पर शक

अनुपमा अपनी जान पर खेलकर प्रेरणा को बचाएगी। प्रेरणा, अनुपमा, राही और चॉल के दूसरे लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आग कैसे लगी। परी बताएगी कि उसे केरोसिन (मिट्टी का तेल) की बदबू आई थी। राही और जस्सी समझ जाएंगे कि किसी ने जानबूझकर अनुपमा की बस्ती में आग लगाई थी। वहीं प्रेरणा का शक अपनी मां रजनी पर जाएगा। हालांकि, अनुपमा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होगी कि उसकी रजनी इतना नीचे गिर सकती है।

अनुपमा 27 जनवरी 2026 प्रोमो

वरुण बताएगा सच

तभी वरुण की एंट्री होगी। वरुण, अनुपमा को बताएगा कि ये काम उसकी मां रजनी का ही है और उसने उसमें उनका साथ दिया था। वरुण, अनुपमा के पैरों पर गिर जाएगा। वह अनुपमा और प्रेरणा से माफी मांगेगा। वरुण की बातें सुनने के बाद राही, भारती से सवाल करेगी। राही, भारती से पूछेगी कि क्या उसे इस बारे में पता था। भारती सफाई देते हुए कहेगी कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था और जब पता चला तब उसने अपना ससुराल छोड़ दिया।

अनुपमा को मिलेगा सपोर्ट

वरुण और भारती की सारी बातें सुनने के बाद चॉल वाले अनुपमा को हिम्मत देंगे। वे कहेंगे कि अब रजनी की ईंट से ईंट बजा दे। प्ररेणा के साथ-साथ वरुण और भारती भी अनुपमा का साथ देंगे।

