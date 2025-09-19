Anupamaa twist in hindi Rahi will take care of Anupama in kothari house Anupamaa: राही से माफी मांगेगी अनुपमा, मां को संभालेगी बेटी, पराग कोठारी देगा साथ, Tv Hindi News - Hindustan
Anupamaa: राही से माफी मांगेगी अनुपमा, मां को संभालेगी बेटी, पराग कोठारी देगा साथ

Anupamaa Upcoming Twist: डांस कॉम्पिटिशन के बाद एक-एक कर अनुपमा की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। राही और उसके बीच सुलाह हो जाएगी। कोठारी परिवार उसे माफ कर देगा।

Fri, 19 Sep 2025
टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में नया ट्विस्ट आएगा। अनुपमा कोठारी हाउस जाएगी और सबको गौतम के बारे में बताएगी। पराग, अनुपमा के हाथ में लाठी देंगे और कहेंगे कि आप खुद गौतम को सजा दें। गौतम को सजा देने के बाद अनुपमा टूट जाएगी। ऐसे में राही, अनुपमा को संभालेगी। अनुपमा, राही से माफी मांगेगी। राही कहेगी, ‘नहीं मम्मी! आपने कुछ गलत नहीं किया है। इस आदमी का असली चेहरा बाहर आना बहुत जरूरी था।’

राही कहेगी, ‘मैं खुश हूं कि आपने प्रार्थना का बदला लिया है। जो मैं नहीं कर पाई, वो आपने कर दिया।’ इसके बाद राही, गौतम से कहेगी, ‘अगर थोड़ी-सी भी शर्म बची है न तो निकल जा इस घर से।’ गौतम, राही को घूरने लगेगा। पराग, गौतम से कहेगा, ‘नजरें नीचे। आज तक तू बचता रहा क्योंकि मैंने राही, प्रेम, अनुपमा जी और प्रार्थना से ज्यादा भरोसा तुझपर किया। गलती हो गई, लेकिन अब कोई गलती नहीं होगी।’

पराग आगे कहेगा, ‘मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी अंश के साथ खुश है। जो खुशी मैं उसे ढूंढकर नहीं दे पाया वो खुशी उसने खुद ढूंढ ली। अच्छा हुआ जो उसने तुझ जैसे इंसान को तलाक दिया। हां, मैंने भी गलती की थी। राही की जीत को खरीदने की कोशिश की थी। मुझे जब गलती समझ आई तब मैंने माफी मांगी। लेकिन तुने गलती नहीं की, तुने कमिनापन किया है। पराग कोठारी पहला आदमी है जो अपने दामाद को घर से बाहर निकालेगा।’

