Anupamaa Twist: अनुपमा से कहेगा समर- मेरी आत्मा भटक रही है, आपके यहां आने का एक कारण है

Anupamaa Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में समर का कमबैक हुआ है। समर, अनुपमा को बताएगा कि उसकी आत्मा इतने सालों से भटक रही है क्योंकि उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है।

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में समर की आत्मा, अनुपमा के सामने आएगी। अनुपमा को समझ नहीं आएगा। उसे लगेगा कि उसका समर उसके पास लौट आया है। वह फूट-फूटकर रोने लगेगी। वह समर से बातें करेगी। उसे अपने बारे में बताएगी और ये भी बताएगी कि उसके बेटे अंश की शादी हो गई है और वह बहुत जल्द दादा बनने वाला है।

समर की मौत की वजह समर, अनुपमा को बताएगा कि वह जिंदा नहीं है। ये उसकी आत्मा है। वह अनुपमा को ये भी बताएगा कि उसके यहां आने की एक वजह है। वह कहेगा कि उसे मरने के बाद भी चैन नहीं मिला है और उसकी आत्मा इतने सालों से भटक रही है। ये सुनकर अनुपमा दंग रह जाएगी। समर बताएगा कि उसका कातिल अभी भी जिंदा है और खुलेआम घूम रहा है। इतना कहने के बाद समर वहां से चला जाएगा। अनुपमा, समर की आत्मा के पीछे दौड़ेगी और इसी बीच अनुपमा के साथ हादसा होगा।

हादसा अनुपमा गांव के सरपंच की गाड़ी से भिड़ जाएगी। भाऊ का ड्राइवर अनुपमा पर गुस्सा करेगा, लेकिन अनुपमा उसे करारा जवाब देगी। दोनों के बीच बहस हो जाएगी और तभी सरिता ताई आ जाएंगी।