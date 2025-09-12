Anupamaa 12th Sept: फाइनल डांस कॉम्पिटिशन में धड़ाम से गिरेगी राही, फिर आएगा ट्विस्ट

Anupamaa Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में अनुपमा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, लेकिन फिर भी वह राही को कड़ी टक्कर देगी।

‘अनुपमा’ का आज का एपिसोड बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक रहा। एपिसोड की शुरुआत ख्याति की चाल से होती है। वह ग्रीन रूम में जाकर अनुपमा का आई ड्रॉप बदल देती है। जैसे ही अनुपमा अपनी आंखों में वह आई ड्रॉप डालती है, उसकी नजर धुंधली पड़ने लगती है। अनुपमा घबरा जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए कहती है– “डांस आंखों से नहीं, दिल से होता है।” यही कॉन्फिडेंस उसे फिर से मजबूत बना देता है।

अनुपमा का दमदार डांस स्टेज पर आते ही अनुपमा शानदार परफॉर्मेंस देती है। उसकी आंखें सही से नहीं देख पा रही होतीं, फिर भी उसके हर स्टेप में आत्मविश्वास झलकता है। ख्याति हैरान रह जाती है कि उसकी चालाकी के बावजूद अनुपमा इतना परफेक्ट डांस कैसे कर रही है। इस बीच तोषू बेचैन नजर आता है। उसे डर है कि अगर अनुपमा डांस जीत गई तो उसके सारे पैसे डूब जाएंगे। वह मन ही मन हार मान लेता है कि अनुपमा का कॉन्फिडेंस उसके सारे प्लान पर भारी पड़ गया है।

बड़ा ट्विस्ट जब मुकाबले की गरमी चरम पर होती है, तभी राही डांस करते-करते गिर जाती है। सबको लगता है कि अब तो अनुपमा जीत ही जाएगी। लेकिन तभी मेकर्स बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। वे बताते हैं कि राही गाने के खत्म होने के बाद गिरी है इसलिए उसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा। इस खुलासे से सभी राहत की सांस लेते हैं।