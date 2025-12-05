Anupamaa 5 Dec: सामने आया रजनी और पराग कोठारी का पास्ट, अनुपमा को लगा 440 वॉट का झटका
Anupamaa Today's Episode: ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में रजनी और पराग कोठारी का पास्ट दिखाया जाएगा। परागा, रजनी को देखकर दंग रह जाएगा और उससे अकेले में बात करेगा।
टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड के अनुसार, पराग कोठारी, रजनी से मिलने मुंबई पहुंचता है। जब पराग और रजनी की मुलाकात होती है तब दोनों दंग रह जाते हैं। दरअसल, पराग और रजनी कॉलेज के टाइम पर एक-दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन पढ़ाई के लिए पराग फॉरेन चले गए और रजनी अकेले पड़ गई। स्टेटस अलग-अलग होने की वजह से पराग कभी भी रजनी को अपने घरवालों से नहीं मिलवा पाए और रजनी का दिल टूट गया।
रजनी और पराग, गौतम के सामने कुछ नहीं कहते हैं। काम की बात होने के बाद पराग, गौतम को बाहर भेज देता है और रजनी से अकेले में बात करता है। पराग, रजनी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने फॉरेन से आने के बाद उससे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपना पता बदल दिया था। ये सुनने के बाद भी रजनी, पराग को माफ नहीं करती है और पराग को वहां से निराश होकर जाना पड़ता है।
उधर चॉल में डांस रानीज रैम्प वॉक की तैयार करते हैं। तभी इवेंट के मैनेजर वहां पहुंचते हैं और अनुपमा को बताते हैं कि जिस वैन्यू पर इवेंट होने वाला था उस वैन्यू पर शॉर्ट सर्किट हो गया इसलिए उन्हें इवेंट कैंसिल करना पड़ रहा है। ये सुनकर अनुपमा और डांस रानीज को 440 वॉट का झटका लगता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
