Anupamaa 26 Sept: अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाएगी ख्याति, राही के फैसले से चौंकेगी देविका

Anupamaa Today's Episode In Hindi: ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में हर कोई देविका का ध्यान रखता नजर आएगा। अनुपमा सबको देविका के बारे में बता देगी।

स्टार प्लस का पॉपुलर शो ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देविका इमोशनल हो जाएगी और अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करेगी। तभी अनुपमा के पास ख्याति का कॉल आएगा। ख्याति रोते हुए कहेगी, “मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी…।” इसी बीच घर में आवाज सुनाई देगी। अनुपमा और देविका मिलकर चोर को पकड़ लेंगी और हॉल में ले आएंगी। सब मिलकर उसे मारने लगेंगे, तभी वह कहेगा – “मत मारो, चोर नहीं… मैं हूं।” सब हैरान रह जाएंगे जब बा कहेंगी, “अरे, ये तो तोषू है।” तोषू सबको बताएगा कि उसने बा के गहने बेच दिए हैं। बा टूट जाएंगी, लेकिन आखिरकार तोषू की माफी पर वह उसे माफ कर देंगी।

देविका के लिए सरप्राइज पार्टी अगले दिन अनुपमा सबको देविका की हालत के बारे में बताएगी। पूरा परिवार देविका के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखेगा। पार्टी में देविका इमोशनल होकर कहेगी, “कहीं ये मेरा आखिरी जन्मदिन न हो।” उसकी बातें सुनकर बा भी इमोशनल हो जाएंगी। परिवार के बाकी सदस्य देविका को हिम्मत देंगे कि कैंसर से बहुत लोग जंग जीत चुके हैं, और वह भी ये लड़ाई जरूर जीतेगी। माहौल हल्का करने के लिए अनुपमा डांस शुरू कर देगी और फिर सब मिलकर देविका का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे।