आपको क्या… के बाद अनुपमा का नया डायलॉग हुआ वायरल, बेटे को कहती दिखीं- लुच्चा, दो टके का, ना समझ

टीवी सीरियल अनुपमा की स्टार एक्ट्रेस रुपाली गांगुली का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनुपमा का एक डायलॉग वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने बेटे पर गुस्सा निकालती दिख रही हैं। अब इस डायलॉग को म्यूजिक में कंपोज़ कर दिया गया है।

टीवी सीरियल अनुपमा की स्टार एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ऑडियंस के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर हैं। अक्सर रुपाली के डायलॉग मीम्स और वीडियो में वायरल होते रहते हैं। पिछले साल ‘आपको क्या’ वाला डायलॉग वायरल हुआ था जिसपर विद्याबालन समेत कई सेलेब्स ने रील्स बनाए थे। अब एक नया डायलॉग म्यूजिक वीडियो के रूप में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनुपमा अपने ऑनस्क्रीन बेटे को लुच्चा, बेगैरत, घटिया कहती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के इस डायलॉग को म्यूजिक के साथ एक वीडियो के रूप में तैयार किया गया है जिसे फैंस पसंद कर रहे हैं।

अनुपमा का नया डायलॉग वायरल अनुपमा के इस डायलॉग को म्यूजिक कंपोजर जैनुल जिवानी ने कंपोज़ किया है। इससे पहले वो आवेज दरबार का चाय बना वाला डायलॉग भी कंपोज़ कर चुके हैं। अब उन्होंने अनुपमा का ‘कैसा बेटा है तू’ वाला डायलॉग कंपोज़ किया है जिसमें अनुपमा कहती हैं, “कैसा बेटा है तू निकम्मा नाकारा, नाशुकरा, नासमझ, बेकार, बदतमीज, बेगैरत, बेशर्म, बददिमाग, घटिया गिरा हुआ दो टके का, नीच, लुच्चा, धोखेबाज, फ्रॉड, झूठा, एहसान फरामोश।”

रिएक्शन इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर्स ने वीडियो को शानदार बताया, वहीं एक अन्य यूजर ने अनुपमा को बेस्ट डायलॉग देने वाली एक्ट्रेस कहा।