Anupamaa Spoiler: लीला को क्यों आई वनराज शाह की याद? राही और प्रेरणा में होगा जोरदार झगड़ा

संक्षेप: Anupamaa Spoiler: राही की खुल जाएंगी आंखें, जब उसे वनराज शाह का अतीत याद दिलाएगी लीला। प्रेरणा डालेगी प्रेम पर डोरे, कहानी में आएगा ट्विस्ट।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में राही और प्रेरणा के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि लीला कुछ ऐसा नोटिस करेगी, जिस तरफ राही का ध्यान नहीं जाएगा। रविवार के एपिसोड में दिखाया गया है कि राही जब अपनी मां के साथ मॉल में शॉपिंग करने गई होगी तो उसे और रजनी को एक ही शर्ट पसंद आ जाएगी। दोनों में इस शर्ट को लेकर झगड़ा हो जाएगा।

राही और प्रेरणा में होगा झगड़ा राही यह कह रही होगी कि उसने यह शर्ट पहले उठाई है, जबकि प्रेरणा कहेगी कि उसने पहले पसंद की थी। बहुत देर तक बहस चलती रहेगी। प्रेरणा कहेगी कि उसे जो चीज पसंद आ जाती है, वो उसे लेकर रहती है। इसी बीच अनुपमा वहां आएगी, राही यह देखकर हैरान होगी कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं। प्रेरणा को मना करने की बजाए अनुपमा अपनी ही बेटी से कहेगी कि तू दूसरी शर्ट खरीद ले। यह बात राही को बहुत बुरी लगेगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो बाद में आएगा।