Anupamaa Spoiler: लीला को क्यों आई वनराज शाह की याद? राही और प्रेरणा में होगा जोरदार झगड़ा

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler: राही की खुल जाएंगी आंखें, जब उसे वनराज शाह का अतीत याद दिलाएगी लीला। प्रेरणा डालेगी प्रेम पर डोरे, कहानी में आएगा ट्विस्ट।

Dec 28, 2025 05:19 pm IST
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में राही और प्रेरणा के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि लीला कुछ ऐसा नोटिस करेगी, जिस तरफ राही का ध्यान नहीं जाएगा। रविवार के एपिसोड में दिखाया गया है कि राही जब अपनी मां के साथ मॉल में शॉपिंग करने गई होगी तो उसे और रजनी को एक ही शर्ट पसंद आ जाएगी। दोनों में इस शर्ट को लेकर झगड़ा हो जाएगा।

राही और प्रेरणा में होगा झगड़ा

राही यह कह रही होगी कि उसने यह शर्ट पहले उठाई है, जबकि प्रेरणा कहेगी कि उसने पहले पसंद की थी। बहुत देर तक बहस चलती रहेगी। प्रेरणा कहेगी कि उसे जो चीज पसंद आ जाती है, वो उसे लेकर रहती है। इसी बीच अनुपमा वहां आएगी, राही यह देखकर हैरान होगी कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं। प्रेरणा को मना करने की बजाए अनुपमा अपनी ही बेटी से कहेगी कि तू दूसरी शर्ट खरीद ले। यह बात राही को बहुत बुरी लगेगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो बाद में आएगा।

लीला को आएगी वनराज की याद

सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि भारती की शादी के फंक्शन्स के दौरान लीला नोटिस करेगी कि प्रेरणा प्रेम के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है। प्रेम और प्रेरणा की दोस्ती को जहां राही नॉर्मली ले रही होगी, वहीं लीला को शक होगा। लीला प्रेम का ध्यान खींचेगी और तब राही कहेगी कि दोनों दोस्त हैं बा। इस पर लीला कहेगी कि वनराज और काव्या भी दोस्त ही थे। तब राही को बात समझ में आएगी। अब एक तरफ प्रेरणा है जो प्रेम के करीब आने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ है दिवाकर। कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है, शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
