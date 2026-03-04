Spoiler: अनुपमा अब गोवा में शुरू करेगी नया सफर, सीरियल में आएगा करीब एक साल का लीप
Anupamaa Spoiler: अनुपमा सीरियल की कहानी शुरुआत से लेकर अभी तक कई शहरों में जा चुकी है, अब एक अपकमिंग लीप के बाद यह गोवा शिफ्ट होगी। अनुपमा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा जिसके बाद वह एक बार फिर अकेली पड़ जाएगी।
अनुपमा सीरियल में आगे एक ऐसा तूफान आने वाला है, जो शाह और कोठारी परिवार की खुशियों को तहस-नहस कर देगा। राजन शाही प्रोडक्शन के इस टीआरपी टॉपर शो में जल्द ही एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिससे कहानी का रुख ही बदल जाएगा। प्रोमो वीडियो में जिसे अनुपमा का सपना दिखाकर किस्सा खत्म कर दिया गया, वो घटना असल में होगी। यानि एक ट्विस्ट के बाद प्रार्थना की मौत हो जाएगी, और इसके बाद आएगा कहानी में एक साल का लीप। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो यह लीप उससे ज्यादा का भी हो सकता है। यानि कहानी करीब एक साल आगे बढ़ जाएगी। इस लीप के बाद अनुपमा की जिंदगी का नया सफर गोवा की वादियों में शुरू होगा।
फिर अकेलेपन की खाई में गिरेगी अनुपमा
फिलहाल शो में दिखाया जा रहा है कि शाह और कोठारी परिवार प्रार्थना के बच्चे के जन्म की खुशियां मना रहे हैं। हर तरफ हंसी-मजाक और मेलजोल का माहौल है, लेकिन इस जश्न के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जिसकी वजह से दोनों परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। प्रार्थना की अचानक मौत हो जाएगी, जिससे दोनों परिवार सदमे में डूब जाएंगे। यह दुखद घटना अनुपमा को एक बार फिर अकेलेपन की खाई में धकेल देगी। जिस समय लग रहा था कि अनुपमा की जिंदगी पटरी पर लौट रही है, तभी तकदीर फिर उसकी कड़ी परीक्षा लेगी।
गोवा की वादियों में शुरू होगा नया सफर
प्रार्थना की मौत के बाद शो में करीब एक साल का गैप दिखाया जाएगा। इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन टीम ने गोवा में शूटिंग की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस टाइम लीप के बाद अनुपमा अपनी पुरानी यादों और अपनों से दूर गोवा के एक बिल्कुल नए माहौल में नजर आएगी। वहां उसे अपनी जिंदगी को एक बार फिर 'जीरो' से शुरू करना होगा। गोवा का नया बैकड्रॉप न सिर्फ कहानी को फ्रेश लुक देगा, बल्कि अनुपमा के लिए नई चुनौतियां और खुद की खोज का रास्ता भी खोलेगा। मालूम हो कि इससे पहले अनुपमा मुंबई और अमेरिका में जलवा दिखा चुकी है।
एक बार फिर दिखेगा अनुपमा का संघर्ष
सालों से अनुपमा ने हर मुश्किल मोड़ पर अपनी हिम्मत और प्यार से लोगों का दिल जीता है। वो जहां भी जाती है नए रिश्ते बना लेती है, और ये सभी लोग मुश्किल पलों में उसके साथ आ जाते हैं। इस नए ट्विस्ट के साथ फैंस को एक बार फिर अनुपमा का संघर्ष और उसकी ताकत देखने को मिलेगी। प्रार्थना जैसी करीबी की मौत और परिवार की नफरत अनुपमा को मानसिक रूप से तोड़ देगी, लेकिन गोवा जाकर वह कैसे खुद को संभालती है, यही आगे का मुख्य ट्रैक होगा। शो में आने वाला यह बदलाव दर्शकों के लिए काफी इमोशनल और चौंकाने वाला होने वाला है।
