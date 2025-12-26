Hindustan Hindi News
Anupamaa Spoiler: ईशानी से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी सरिता, जस्सी ने सुनाई खरी-खोटी

संक्षेप:

Anupamaa: टीवी सीरियल अनुपमा में ईशानी की चोरी की पोल खुल गई है। जस्सी ने ईशानी को खरी-खोटी सुनाई, परी, प्रेम और भारती ने भी गुस्सा निकाला है। ईशानी की इस गलती की माफी पाखी को मांगनी पड़ी है। वहीं राही की जिंदगी इस नई एंट्री से मुश्किल में पड़ने वाली है।

Dec 26, 2025 05:36 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
अनुपमा में इन दिनों भारती और वरुण की शादी का ट्रैक चल रहा है। अब आने वाले दिनों में इस शादी के फंक्शन में तूफान आने वाला है। पहले तो भारती के गहने चोरी हो गए और अब शादी टूटने की भी खबर है। दरअसल, भारती के गहने चोरी हो गए थे और पाखी ने बेटी ईशानी के साथ मिलकर चोरी का आरोप सरिता पर लगा दिया था। उन्हीं गहनों को बेचकर इशानी ने अपने लिए महंगी गाड़ी खरीदी थी। लेकिन ईशानी की पोल खुल गई है। अनुपमा सभी के सामने ईशानी की चोरी का पर्दाफाश करेगी। जस्सी भी ईशानी और मां पाखी को खरी खोटी सुनाएगी।

ईशानी की हुई बेइज्जती

नए एपिसोड में दिखाया जाएगा की जस्सी ईशानी को उसका असली रूप दिखाते हुए कहेगी कि अनुपमा की वजह से उसे काम मिला था और उसी ने सेट पर अनु को पहचानने से मना कर दिया था। जस्सी कहती है कि अनु के बच्चे,इसके बच्चे के बच्चे, और ईशानी के भी जब बच्चे होंगे वो भी अनुपमा का ही खून पीएंगे। सरिता कहती है कि उसने चोरी नहीं की थी फिर भी ईशानी और पाखी पुलिस को बुलाना चाहती थीं। परी भी ईशानी पर भड़कती हैं कि उसकी वजह से घर बर्बाद हो गया। बा और बापूजी भी ईशानी को बुरा कहते हैं। बेटी की गलती पर शर्मिंदा होकर पाखी अपनी मां से मदद मांगती है। ईशानी भी हाथ जोड़कर माफी की गुजारिश करती है।

राही की जिंदगी में तूफान

वहीं आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। राही और प्रेम की जिंदगी में प्रेरणा की एंट्री हुई है। इसी प्रेरणा की वजह से राही और अनुपमा का रिश्ता एक बार फिर टूटने वाला है। प्रेरणा की एंट्री की वजह से प्रेम से राही का विवाद होने वाला है। इसका फायदा प्रोफेसर को मिलने वाला है। प्रोफेसर किसी भी कीमत पर राही को अपना बनाना चाहता है। नए एपिसोड में प्रोफेसर मदद मिलने वाली है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
