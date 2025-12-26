Anupamaa Spoiler: ईशानी से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी सरिता, जस्सी ने सुनाई खरी-खोटी

संक्षेप: Anupamaa: टीवी सीरियल अनुपमा में ईशानी की चोरी की पोल खुल गई है। जस्सी ने ईशानी को खरी-खोटी सुनाई, परी, प्रेम और भारती ने भी गुस्सा निकाला है। ईशानी की इस गलती की माफी पाखी को मांगनी पड़ी है। वहीं राही की जिंदगी इस नई एंट्री से मुश्किल में पड़ने वाली है।

अनुपमा में इन दिनों भारती और वरुण की शादी का ट्रैक चल रहा है। अब आने वाले दिनों में इस शादी के फंक्शन में तूफान आने वाला है। पहले तो भारती के गहने चोरी हो गए और अब शादी टूटने की भी खबर है। दरअसल, भारती के गहने चोरी हो गए थे और पाखी ने बेटी ईशानी के साथ मिलकर चोरी का आरोप सरिता पर लगा दिया था। उन्हीं गहनों को बेचकर इशानी ने अपने लिए महंगी गाड़ी खरीदी थी। लेकिन ईशानी की पोल खुल गई है। अनुपमा सभी के सामने ईशानी की चोरी का पर्दाफाश करेगी। जस्सी भी ईशानी और मां पाखी को खरी खोटी सुनाएगी।

ईशानी की हुई बेइज्जती नए एपिसोड में दिखाया जाएगा की जस्सी ईशानी को उसका असली रूप दिखाते हुए कहेगी कि अनुपमा की वजह से उसे काम मिला था और उसी ने सेट पर अनु को पहचानने से मना कर दिया था। जस्सी कहती है कि अनु के बच्चे,इसके बच्चे के बच्चे, और ईशानी के भी जब बच्चे होंगे वो भी अनुपमा का ही खून पीएंगे। सरिता कहती है कि उसने चोरी नहीं की थी फिर भी ईशानी और पाखी पुलिस को बुलाना चाहती थीं। परी भी ईशानी पर भड़कती हैं कि उसकी वजह से घर बर्बाद हो गया। बा और बापूजी भी ईशानी को बुरा कहते हैं। बेटी की गलती पर शर्मिंदा होकर पाखी अपनी मां से मदद मांगती है। ईशानी भी हाथ जोड़कर माफी की गुजारिश करती है।