Anupamaa Spoiler Alert: सेक्स स्कैंडल में फंसेगी ईशानी, पाखी की चालाकी के चक्कर में होगा कांड

Anupamaa Spoiler Alert: सेक्स स्कैंडल में फंसेगी ईशानी, पाखी की चालाकी के चक्कर में होगा कांड

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी अपनी बेटी को खुद गड्ढे में धकेलने के काम करेगी। वो उसे एक ऐसी पार्टी में भेज देगी जहां गलत काम होता है, अनुपमा जब मदद करने की कोशिश करेगी, तो वह उसे भी मना कर देगी।

Dec 27, 2025 03:24 pm IST
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा की बेटी पाखी हमेशा की तरह चालाकी दिखाने के चक्कर में अपनी ही बेटी ईशानी को सेक्स स्कैंडल में फंसवा देगी। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी ने पहले तो खुद ही अपनी बेटी को गलत काम करने के लिए बढ़ावा दिया होगा, लेकिन फिर बाद में जाकर अनुपमा से इस बात के लिए लड़ेगी कि क्या वो वाकई ईशानी को पुलिस के हवाले करने वाली थीं? अनुपमा और लीला उसे वहां से लताड़ कर भगा देंगी।

पाखी देगी बेटी को गलत सीख

क्रिसमस के मौके पर जब पूरी चॉल सेलिब्रेट कर रही होगी, तब ईशानी की मां पाखी जाकर उसे सलाह देगी कि वो यहां इस तरह बैठी ना रहे, बल्कि जाकर सेलेब्स की क्रिसमस पार्टियां अटेंड करे। वो कोशिश करे कि किसी पार्टी में उसे एंट्री मिल जाए, ताकि उसके लोगों के साथ कनेक्शन्स बन पाएं और इसी तरह तो उसे काम मिलेगा। पाखी कहेगी कि उसकी बेटी यहां चॉल में रहने के लिए नहीं बनी है। वो अपनी बेटी को एक मीठी छुरी बनकर अनुपमा को हैंडल करने के लिए कहेगी। ईशानी मान भी जाएगी।

सेक्स स्कैंडल में फंसेगी ईशानी!

सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि ईशानी जब एक पार्टी में शरीक होने के लिए पहुंचेगी तो वह जगह काफी अजीब सी होगी। वहां काफी अंधेरा होगा और नाम के लिए सजावट होगी। इस सुनसान सी जगह पर उसके अलावा और भी लड़कियां मौजूद होंगी। ईशानी को शक हो रहा होगा, लेकिन तभी अचानक पुलिस का सायरन बजेगा। एक लड़की चिल्लाएगी, "ये लोग हमें कोई ऐसा-वैसा काम करने वाली लड़कियां समझेंगे। भागो यहां से।" ईशानी के साथ मौजूद लड़कियां भाग जाएंगी और वह लड़खड़ाकर गिर जाएगी। ईशानी समझ जाएगी कि यह जगह ठीक नहीं है, लेकिन तब तक पुलिस उसे बाकी लड़कियों के साथ गिरफ्तार कर लेगी।

खुद बेटी को गड्ढे में धकेलेगी पाखी?

स्पॉयलर वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ईशानी जब देर रात तक घर नहीं लौटेगी तो अनुपमा को उसकी फिक्र होगी और जाकर पाखी से इस बारे में बात करेगी। लेकिन पाखी अपनी मां को यह कहकर दुतकार कर भगा देगी कि आपको मेरी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे संभालने और उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूं। उधर ईशानी बार-बार अपनी मां को कॉल कर रही होगी, लेकिन वह उसका कॉल नहीं पिक करेगी। ऐसा क्यों होगा? और क्या ईशानी किसी तरह बच पाएगी? ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए।

