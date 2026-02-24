Hindustan Hindi News
Spoiler Alert: लीला की वजह से खुलेगी अनुपमा की पोल, क्या होगा जब सामने आएगा हंसमुख का सच?

Feb 24, 2026 02:47 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि टीना को लीला के जरिए हंसमुख शाह का सच पता चल जाएगा। सामान चेक करने पर उसे अनुपमा का आईडी कार्ड मिल जाएगा जिससे पोल खुल जाएगी। लेकिन आगे क्या होगा?

रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया या है कि अनुपमा, हंसमुख शाह और उसके दोस्तों की पोल टीना-अर्जुन के सामने खुल जाएगी। जब अनुपमा अपना फोन हॉल में नीचे भूल गई होगी तो टीना चुपके से इसे अपने कब्जे में ले लेगी। जब इस फोन पर लीला का कॉल आएगा को टीना चुपचाप यह कॉल उठा लेगी और उधर से लीला की कही बातें सुनती रहेगी। लीला की बातें सुनकर टीना के होश उड़ जाएंगे और फिर वह अनुपमा और हंसमुख का सामान चेक करेगी।

यूं सामने आएगा अनुपमा का सच

अनुपमा और हंसमुख शाह का सूटकेस खोलने पर लीला के होश फाख्ता हो जाएंगे। वह देखेगी कि सूकटेस में कैश नहीं बल्कि पत्थर भरे हु हैं। पर्स और बाकी चीजें जांचने पर उसे दोनों के आईडी कार्ड और बाकी चीजें भी मिलेंगी। वह अपने पति अर्जुन को यह सब दिखाएगी और दोनों थोड़ा दिमाग लगाने पर कुछ ही देर में समझ जाएंगे कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। इस दौरान अनुपमा, हंसमुख शाह, उसके दोस्त और बीजी बाहर घूमने चले गए होंगे। इस दौरान वो सभी अच्छा वक्त बिताएंगे, लेकिन वापस लौटने पर उन्हें दरवाजे पर ही अर्जुन और टीना उनके सामान के साथ खड़े मिलेंगे।

टीना-अर्जुन की होगी जमकर धुनाई

टीना रौबदार अंदाज में अनुपमा का असली नाम लेगी और कहेगी- अब आपको काफी हल्का महसूस होगा अंकल जी। क्या कमाल का गेम खेला है तुमने अनुपमा जोशी। लेकिन अनुपमा डरने की बजाए अब और ज्यादा गु्स्से भरी नजरों से टीना को देख रही होगी। हाल ही में रुपाली गांगुली ने एक प्रोमो वीडियो रिलीज किया था, जिसमें दिखाया गया था कि वो टीना और अर्जुन की जमकर धुनाई कर रही है। यानि इतना साफ है कि आखिर में जीत अनुपमा और हंसमुख शाह की ही होने वाली है। शो में आगे और कौन से ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

