Anupamaa Spoiler: वसुंधरा क्यों कर रही है पाखी की मदद? अनुपमा के खिलाफ जाने के पीछे हैं ये 4 वजहें
Anupamaa Spoiler Alert: वसुंधरा कोठारी एक बार फिर अनुपमा के खिलाफ लड़ाई में उसके सगों के साथ खड़ी हैं। लेकिन क्यों? वही वसुंधरा जो कभी पाखी के खिलाफ थीं, आखिर उसके साथ क्यों हैं? चलिए जानते हैं कुल 4 वजहें।
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि पाखी जाकर वसुंधरा कोठारी से मदद मांगेगी और वह उसकी मदद करने को तैयार भी हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है क्यों? आखिर क्यों वसुंधरा कोठारी, जो कि शाह निवास की चौखट तक पर कदम नहीं रखना चाहती, वह बंकू और ईशानी की लव स्टोरी को खत्म करने के लिए अनुपमा के खिलाफ जाकर पाखी की मदद कर रही है? इस सवाल का जवाब हालिया एपिसोड और नए प्रोमो वीडियो में दिया गया है।
पीछे हटने को तैयार नहीं है ईशानी
रविवार के एपिसोड में दिखाया गया है कि वसुंधरा कोठारी को जब गौतम गांधी यह खबर देगा कि अनुपमा ईशानी की शादी एक नौकर से करवाने जा रही है, तो वसुंधरा फौरन सक्रिय हो जाएगी। मोटी बा लॉबी में सबके सामने अपनी दोनों बहुओं (परी और राही) को कटोरा पकड़ा देंगी और कहेंगी कि जब तुम्हारी मां ने अपनी नातिन की शादी एक नौकर से करवाने की ठान ही ली है, तो तुम दोनों भी हाथ में कटोरा पकड़ने की आदत डाल लो। इधर ईशानी सबके समझाने के बावजूद अपनी जिद पर अड़ी है, और उधर पाखी हमेशा की तरह अपनी मां को ही विलेन मान रही है।
वसुंधरा क्यों कर रही है पाखी की मदद?
पाखी को उसका भाई तोषू समझाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन पाखी साफ कह देगी कि अब आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों वसुंधरा कोठारी अनुपमा की बेटी पाखी की मदद कर रही है? तो इस सवाल के एक नहीं बल्कि कई जवाब हैं। एक-एक करके सभी वजहों को समझने की कोशिश करते हैं।
- पाखी के खिलाफ है अनुपमाः वसुंधरा कोठारी का रिकॉर्ड रहा है कि उसने आज तक हर उस शख्स की मदद की है, जो अनुपमा के खिलाफ लड़ रहा है। फिर चाहे वो श्रुति हो, या फिर उसकी खुद की बहू राही। वसुंधरा समझ रही है कि यह बड़ा मौका है अनुपमा को उसके ही प्यादे के जरिए शिकस्त देने का।
- अमीर और गरीब वाली सोच: मोटी बा के दिमाग में अमीर-गरीब का फर्क शुरू से ही रहा है। वह गरीबों से इस हद तक नफरत करती हैं कि किसी भी सूरत में एक अमीर परिवार का जुड़ाव गरीबों के साथ होते देखना नहीं चाहती। ऐसे में वसुंधरा कोठारी की खुद की सोच भी उन्हें पाखी की मदद करने के लिए मजबूर करेगी।
- खुद के परिवार की इज्जत: वसुंधरा कोठारी के अनुपमा के खिलाफ जाने और पाखी का सपोर्ट करने की एक और वजह है उनके खुद के परिवार की इज्जत। यह बात वो अच्छी तरह जानती हैं कि अगर ईशानी की शादी बंकू से हुई तो उनकी बहुओं (राही और परी) को एक नौकर को जीजा कहना पड़ेगा। मोटी बा नहीं चाहतीं कि उनके परिवार का कनेक्शन एक गरीब से बने और उनकी इज्जत जाए।
- पाखी की प्लानिंग में शामिल: पाखी अपनी बेटी के लिए एक अमीर लड़का चाहती है और वसुंधरा पहले ही कह चुकी है कि अनुपमा ने अपनी दो बेटियों का रिश्ता तो करोड़पति खानदान में किया और अब ईशानी को एक नौकर के गले बांधकर गलत कर रही है। ऐसे में वसुंधरा कोठारी के जेहन में यह भी है कि पाखी के प्लान में शामिल होकर वह कुछ गलत होने से रोक सकती हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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