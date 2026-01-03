Hindustan Hindi News
Spoiler Alert: क्या अनुपमा के खिलाफ हो जाएगी भारती? विदाई के बाद बदलेंगे रजनी देसाई के तेवर

Anupamaa Spoiler Alert: भारती शादी के बाद अपने ससुराल में उसके सामने रखी फाइलों को खोलेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि इन कागजों पर अनुपमा के साइन होंगे और ये कागज चॉल को बचाने के नहीं बल्कि उसे तोड़ने के बारे में होंगे।

Jan 03, 2026 03:39 pm IST Puneet Parashar
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनु यह कहते हुए भारती को विदा करेगी कि हमारी भारती अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है, उसे हंसते-हंसते हैप्पी डांस करते हुए भेजते हैं। भांगड़े की बीट पर सभी परिवार वाले थिरकेंगे और बहुत भव्य अंदाज में भारती की विदाई होगी। लेकिन गाड़ी में बैठते ही वरुण और रजनी दोनों के तेवर बदलते दिखाई पड़ेंगे। गाड़ी में बैठने के बाद रजनी उन कागजों पर नजर डालेगी, जिन पर उसने अनुपमा के साइन लिए हैं।

विदाई के बाद बदलेंगे रजनी देसाई के तेवर

रजनी मन ही मन कहेगी, "थैंक्यू अनु, तेरी यह अच्छाई मेरे बहुत काम आई। और सॉरी, क्योंकि तुझे इस अच्छाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।" गाड़ी के जाते ही अनुपमा एक बार फिर से यह नोटिस करेगी कि घर की लाइटें अजीब तरह से बर्ताव कर रही हैं। अनुपमा का ध्यान फिर एक बार उन सभी घटनाओं पर जाएगा जो शादी के दौरान होती रही हैं। वो सोच में पड़ जाएगी कि क्या यह भगवान की तरफ से किसी तरह का इशारा है? इधर अनुपमा सोच में पड़ी होगी और उधर रजनी के घर में सब कुछ बदलने लगेगा।

भारती को मिल जाएगी रजनी की वो फाइल

रजनी जब अनुपमा और जस्सी को अगली सुबह कॉल करेगी तो बातचीत के दौरान कुछ अजीब होगा। भारती बात करते-करते अचानक रुक जाएगी और अनुपमा से कहेगी, "अनु ताई ये साइन..."। पीछे ही खड़ी रजनी देख लेगी कि भारती वही डॉक्यूमेंट फाइल देख रही है जिसमें उसने अनुपमा के साइन लिए थे। लेकिन क्योंकि भारती कॉल पर होगी इसलिए वह उसे रोक नहीं पाएगी। अब देखना यह होगा कि इस वजह से कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे। अनुपमा भारती से पूछेगी कि कौन से साइन? क्या हुआ?

भारती को अनुपमा के खिलाफ भड़काएगी रजनी

भारती कुछ नहीं कह पाएगी और उधर रजनी के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या भारती अनुपमा और जस्सी को बता देगी कि जिन कागजों पर अनुपमा के साइन हैं, वो असल में चॉल वालों के फायदे के नहीं बल्कि चॉल को तोड़े जाने के लिए हैं। माना जा रहा है कि रजनी समय रहते भारती को रोक देगी और उसे उलटा अनुपमा के खिलाफ ही भड़का देगी कि अनु ही चाहती है कि चॉल तोड़कर वहां पर बिल्डिंग बने और इसके लिए उसने ही रजनी से कहा है। देखना होगा कि कहानी में आगे क्या कुछ होगा।

