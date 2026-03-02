Hindustan Hindi News
Spoiler Alert: किस वजह से किया प्रार्थना ने सुसाइड? नए प्रोमो वीडियो में दिखाई गई वजह

Mar 02, 2026 03:31 pm IST
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल की कहानी के पिछले प्रीक्वल में दिखाया गया था कि प्रार्थना अपने बच्चे के साथ सुसाइड कर लेगी। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब नए प्रोमो वीडियो में दिया गया है।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। पिछले प्रीकैप वीडियो में दिखाया गया था कि प्रार्थना अपने बच्चे के साथ सुसाइड की कोशिश करेगी, लेकिन सवाल यह था कि आखिर प्रार्थना को ऐसा करने पर किसने मजबूर किया? प्रार्थना अपने बच्चे के जन्म के बाद अंश के साथ बहुत खुश थी, पहले भी उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से उसे ऐसा कदम उठाना पड़े। तो फिर आखिर हुआ क्या? इस सवाल का जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा।

यूं सेलिब्रेट होगा अनुपमा का जन्मदिन

सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि प्रार्थना के हॉस्पिटल से डिसचार्ज होने के बाद जब उसे घर लाया जाएगा तो पूरा शाह परिवार बहुत खुशी से इस मौके को सेलिब्रेट करेगा। कोठारी परिवार के सदस्य भी इस दौरान वहीं पर मौजूद होंगे। कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब अनुपमा और प्रार्थना की बेटी का साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। सेलिब्रेशन के दौरान प्रार्थना अपने बच्चे को गोद में लेकर अनुपमा के साथ केक काटेगी। इसके बाद प्रार्थना अपने बच्चे को अनुपमा की गोद में रख देगी और वह उसके साथ डांस कर रही होगी।

किस वजह से किया प्रार्थना ने सुसाइड?

इसी दौरान अनुपमा कुछ बहुत अजीब सा नोटिस करेगी। वह देखेगी कि गौतम बहुत गुस्से से प्रार्थना और उसके बच्चे को देख रहा है। गौतम दांत पीस रहा होगा और यह बात अनुपमा को बहुत अटपटी लगेगी। तो क्या गौतम ही वो शख्स है जो प्रार्थना को सुसाइड करने के लिए मजबूर करेगा। अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि सीरियल का होली महाएपिसोड फुल ऑफ ड्रामा रहने वाला है। इसके अलावा कोठारी मेंशन में यह गुत्थी अभी तक उलझी हुई है कि आखिर कौन है जो पराग के बिजनेस में सेंध लगा रहा है और असली हीरों को नकली हीरों से एक्सचेंज कर रहा है।

इस सवालों के भी जवाब मिलना है बाकी

इसके अलावा वसुंधरा कोठारी लगातार राही और प्रेम पर बच्चा पैदा करने का दबाव बना रही है। उधर प्रेरणा के साथ वाला लव ट्राएंगल भी अभी खुलना बाकी है। इस सबके अलावा राजा और परी की कहानी किस तरह आगे बढ़ेगी यह भी देखना बाकी है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुडे़ रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

Anupamaa

