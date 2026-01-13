Anupamaa Spoiler: अनुपमा करेगी राही की मुश्किल आसान, वसुंधरा अपनी बहू से कह देगी ऐसी बात
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही जब अपने ससुराल का पक्ष लेने की कोशिश करेगी, तो भी उसे वसुंधरा कोठारी से जली-कटी बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं।
अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और कोठारियों का झगड़ा एक कदम और आगे चला जाएगा। प्रार्थना और उसके बच्चे को लेकर हो रही खींचतान इतनी बढ़ जाएगी कि प्रार्थना गुस्से में कोठारी परिवार के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ेगी। पराग अपनी हार होती देख प्रार्थना पर अपना हक जताएगा और कहेगा कि उसकी बेटी और बच्चे पर उसका पूरा हक है, इसलिए प्रार्थना यहीं रहेगी। तब प्रार्थना साफ कहेगी कि उसकी सच्ची खुशी शाह परिवार के साथ है। वह अपनी बात पर डंके की चोट पर अड़ी रहेगी।
अनुपमा करेगी फैसला मानने से इनकार
लीला, हंसमुख, अनुपमा, किंजल, तोषू और पाखी समेत परी और ईशानी भी इस बात पर जोर देंगे कि अंश जिम्मेदार लड़का है और वह प्रार्थना और उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखेगा। अनिल भी खुलेआम शाह परिवार की साइड लेगा जिससे पराग भड़क जाएगा और उस पर चिल्ला पड़ेगा। वह उससे चुप रहने को कहेगा। वसुंधरा कोठारी बीच में आएगी और कहेगी कि पराग ने फैसला कर लिया है कि प्रार्थना अब इसी घर में उसके साथ रहेगी और अनुपमा इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर देगी।
वसुंधरा अपनी बहू से कह देगी ऐसी बात
माहौल और ज्यादा गर्मा जाएगा जब राही बीच में आकर कोठारी परिवार का समर्थन करेगी और कहेगी कि अगर प्रार्थना डिलीवरी तक यहां रुक जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। शॉकिंग पार्ट यह होगा कि बावजूद इसके कि प्रार्थना अपने ससुराल का समर्थन कर रही है, वसुंधरा कोठारी कहेगी कि वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसका ध्यान दिवाकर वाली बात से हट जाए। राही समेत बाकी सभी लोग भी वसुंधरा कोठारी की बात सुनकर सन्न रह जाएंगे। इसके आगे हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे।
अनुपमा करेगी राही की मुश्किल आसान
जब वसुंधरा कोठारी अपनी पोती प्रार्थना के साथ जबरदस्ती करने लगती है तो अनुपमा उसका हाथ छुड़ाती है। खींचतान में वसुंधरा का संतुलन बिगड़ जाएगा और पराग उसे संभालेगा। पराग अनुपमा पर उसकी मां का अपमान करने का आरोप लगाएगा। वह सभी से कहेगा कि आज चुन लें कि किसे किसकी साइड रहना है। कोई अनुपमा की तरफ जाएगा तो कोई पराग की, लेकिन राही बीच में ही खड़ी हो जाएगी और खुद को धर्मसंकट में पाएगी। तब उसकी मां उसे खुद ही ससुराल की तरफ भेज देगी।
