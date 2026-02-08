Spoiler Alert: अनुपमा की वजह से खुलेगा यह राज, वृद्धाश्रम में रह रही है वसुंधरा की बहन
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा अपनी समधन वसुंधरा कोठारी की एक और बड़ी मदद करेगी।
टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में एक बहुत अहम मुद्दा उठाया गया है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी शो में बहुत अहम सामाजिक मुद्दे उठाए जाते हैं और अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि शो में महिलाओं द्वारा पुरुषों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया जाएगा। रविवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को कमरे के अंदर से आती आवाजों से इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कीर्ति और उसके पति के बीच चीजें ठीक नहीं हैं। लेकिन उस वक्त कीर्ति बात घुमा देगी और कुछ खास नहीं बताएगी। लेकिन कहानी में आगे धीरे-धीरे पत्ते खुलने शुरू होंगे।
छिप-छिपकर मां से मिलता है कीर्ति का पति
स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा अगली सुबह एक पार्क में कीर्ति के पति को एक बुजुर्ग औरत से बात करते देखेगी तो हैरान होगी। अनुपमा दूर खड़ी होकर अपने पति को उस बुजुर्ग औरत से बात करते देख रही कीर्ति से पूछेगी कि वो महिला कौन हैं? कीर्ति बताएगी कि वो उसकी सास है। अनुपमा हैरान होकर पूछेगी कि उसे वसुंधरा कोठारी ने बताया था कि आप सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इस पर कीर्ति बात घुमा देगी और कहेगी कि हां सब साथ में ही रहते हैं।
वृद्धाश्रम में रह रही है वसुंधरा की बहन
लेकिन घर लौटते वक्त अनुपमा को उस वक्त हैरानी होगी जब यही बुजुर्ग महिला ऑटो वाले से कहेगी कि मुझे सरस्वती वृद्धाश्रम छोड़ दोगे बेटा? अनुपमा के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। वह सोच में पड़ जाएगी कि क्या वसुंधरा कोठारी की भांजी उससे इतना बड़ा सच छिपाए बैठी है। उधर घर पहुंचते ही कीर्ति अपने पति के साथ मारपीट करेगी और उस पर इस बात के लिए नाराज होगी कि उसने बिना बताए अपनी मां से मुलाकात की और उसे जाकर पैसे भी दे आया।
अनुपमा की वजह से खुलेगा यह बड़ा राज
इत्तेफाक से जब अनुपमा का सामना कीर्ति के पति से होगा तो वह पूछेगी कि आपको यह चोट कैसे लगी। वह कुछ जवाब नहीं देगा और चुपचाप बहाना बनाता हुआ वहां से निकल जाएगा। माना यह जा रहा है कि जल्द ही अनुपमा के सामने यह भेद खुल जाएगा कि कीर्ति ने अपनी सास, यानि वसुंधरा कोठारी की सगी छोटी बहन को वृद्धाश्रम में रखा हुआ है और खुद पूरे ऐश के साथ घर में रह रही है। इतना ही नहीं वह अपने पति के साथ मारपीट करती है लेकिन वह लोकलाज के चलते कुछ कह नहीं पाता।
