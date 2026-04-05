Spoiler Alert: क्या अनुपमा अपना फैसला बदलेगी? प्रेम-राही के साथ शाह निवास पहुंचेगी वसुंधरा
Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। जानिए कहानी में आगे आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट और टर्न्स।
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि एक बार फिर अनुपमा का उसके उसूलों पर चलना परिवार के साथ उसके रिश्ते खराब करवाएगा। प्रोमो में दिखाया गया है कि काफी सोच-विचार करने के बाद अनुपमा एक ऐसा फैसला लेती है, जो सबके होश उड़ा देता है। अनुपमा प्रेम के नए रेस्त्रां का लाइसेंस रिजेक्ट कर देगी। यह खबर जब प्रेम और राही तक पहुंचेगी तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। जिस रेस्त्रां को लेकर दोनों ने इतने सपने सजाए थे, उस पर खुद उनकी अपनी मां ने ताला लगवा दिया है। राही और प्रेम इस फैसले से पूरी तरह टूट गए हैं।
शाह निवास में लीला बा देगी यह सलाह
अनुपमा जब शाह निवास पहुंचती है और यह बात तोषू को पता चलती है जो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह इसे अपनी जीत और फायदे के तौर पर देख रहा है। वह अनुपमा के पास जाकर कहेगा, 'आप कमाल हो मम्मी, मुझे आप पर फक्र है।' वहीं बापूजी और लीला भी वहीं खड़े होते हैं। लीला हमेशा की तरह अनुपमा को रिश्तों का ज्ञान देना शुरू कर देती है। वह अनुपमा से कहेगी कि वह भले ही किसी के भी खिलाफ जाए, लेकिन उसे अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। अनुपमा सभी ताने चुपचाप सुनती रहेगी और खामोश रहेगी।
वसुंधरा की एंट्री और अनुपमा से सवाल
इसी बीच शाह निवास में एक जानी-पहचानी और कड़क आवाज गूंजेगी। यह आवाज वसुंधरा कोठारी की होगी, जो प्रेम और राही के साथ वहां पहुंचेगी। वसुंधरा कोठारी आते ही अनुपमा पर सवालों की बौछार कर देती है। वह पूछेगी- आपको अपनी बेटी और दामाद की खुशियां ज्यादा प्यारी हैं या अपनी जिद? वसुंधरा के अचानक वहां आने और ये सवाल करने से अनुपमा थोड़ी परेशान नजर आएगी। वसुंधरा उसे याद दिलाएगी कि प्रेम उसे अपना गुरु मानता है, और क्या एक गुरु अपने शिष्य के रेस्त्रां पर ताला जड़ सकता है?
क्या अनुपमा अपना फैसला बदलेगी?
अब सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि आखिर अनुपमा ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? क्या उसे रेस्त्रां की जांच में कुछ ऐसा मिला जो नियमों के खिलाफ था, या इसके पीछे कोई और बात है? अनुपमा हमेशा की तरह एक बार फिर रिश्तों और अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बीच फंस गई है। लेकिन इस बार मामला उसकी अपनी बेटी राही और समधन वसुंधरा कोठारी से जुड़ा है। आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि क्या अनुपमा अपना फैसला बदलेगी या फिर घर के लोगों और कोठारी परिवार के सामने अपनी बात पर अड़ी रहेगी।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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