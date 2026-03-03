Spoiler: फिर अपनी जुबान से पलटेगी वसुंधरा कोठारी, प्रार्थना को लेकर लेगी यह शॉकिंग फैसला!
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल में जो वसुंधरा कोठारी पिछले दिनों अनुपमा के ताने तक सुनने को तैयार थीं, वही अब एक बार फिर पैंतरा बदलती नजर आ रही हैं। जानिए अपकमिंग एपिसोड में आपको क्या ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे।
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी आगे काफी दिलचस्प होने वाली है और इसका माहौल होली के महाएपिसोड के साथ ही शुरू हो जाएगा। प्रार्थना-अंश की बेटी घर आ चुकी है और शाह परिवार के लोगों ने इस दिन को बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया। जश्न की दो वजहें थीं, पहला अंश और प्रार्थना का माता-पिता बनना और दूसरा उसी दिन अनुपमा का जन्मदिन होना। लेकिन नए प्रोमो वीडियो में पहले ही दिखाया जा चुका है कि प्रार्थना किसी वजह से सुसाइड की कोशिश करेगी। वह देर रात अपने बच्चे को गोद में लेकर बालकनी से कूद जाएगी।
अनुपमा की गोद से बच्ची छीनेगी मोटी बा
इसी बीच हालिया नए प्रोमो वीडियो में यह भी दिखाया जा चुका है कि जब कोठारी परिवार पंडित जी से बच्चे की जन्म-पत्रिका बनवाएंगे तो वो एक चौंकाने वाली बात बता देंगे। पंडित जी कहेंगे कि इस बच्ची को घर में किसी के साये से खतरा है। पंडित जी कहेंगे कि बच्ची को किसी ऐसे इंसान के साये से दूर रखना है, जिसने जीवन में बहुत संकट झेले हों, जिसके कई बार संबंध टूटे हैं। प्रार्थना का ध्यान सीधा अनुपमा की तरफ जाएगा और वह जाकर बच्ची को अनुपमा की गोद से ले लेगी। वसुंधरा कोठारी कहेगी- पंडित जी ने जो कुछ भी कहा है वो इनके साथ हो चुका है, हमारी राजकुमारी की किस्मत इनके जैसी नहीं होगी।
फिर जुबान से पलटेगी वसुंधरा कोठारी
इतना ही नहीं, फैन थ्योरीज की मानें तो वसुंधरा कोठारी अकेली बच्ची को लेकर नहीं जा सकती इसलिए प्रार्थना और अंश दोनों को बच्ची के साथ कोठारी मेंशन बुला लेगी। अनुपमा को यह सब सुनकर बहुत तकलीफ होगी लेकिन वह कुछ नहीं कर पाएगी। इसकी एक और वजह यह होगी कि उसने खुद भी एक डरावना सपना देखा होगा। क्या वाकई प्रार्थना और उसकी बच्ची की जान खतरें में है? कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। इसी बीच अनुपमा के अपनी डांस रानीज के साथ लंदन जाने का संयोग बन जाएगा। अनुपमा यह मौका छोड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन साथ ही साथ उसे यह फिक्र भी खाए जा रही होगी कि घर पर प्रार्थना और बच्ची की देखभाल कौन करेगा।
क्या गौतम उठा पाएगा मौके का फायदा?
इधर यह सब चल रहा होगा और उधर गौतम गांधी अनुपमा के लंदन जाने में अपना मौका तलाश रहा होगा। वह मन ही मन सोचेगा कि अगर अनुपमा कुछ वक्त के लिए भारत से जाने ही वाली है तो प्रार्थना और अंश से इस बच्ची को हथियाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर सीरियल में कहानी आगे क्या कवरट लेगी जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
