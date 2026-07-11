Spoiler Alert: पाखी-तोषू उड़ाएंगे अनुपमा का मजाक, टीवी वाले उठाएंगे रिश्तों का फायदा
Anupamaa spoiler alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा को फिर एक बार अपने परिवार से तिरस्कार सहना होगा।
Anupamaa spoiler alert in hindi: अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। शो के नए स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब शाह निवास में अपना खुद का घर खरीदरे का सपना बताएगी को उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तोषू और पाखी अनुपमा से कहेंगी कि लो, मम्मी की नया सफर फिर से शुरू हो गया। अगली सुबह जब अनुपमा सुबह के अखबार में किसी प्रॉपर्टी का प्रचार देखेगी तो इसे देखती रह जाएगी। अपनी मां को नया घर लेने का विचार करते देख तोषू-पाखी कहेंगे- मम्मी आपसे नहीं हो पाएगा।
पाखी-तोषू उड़ाएंगे अनुपमा का मजाक
अपनी मां की हिम्मत बढ़ाने की बजाए पारितोष और स्वीटी उसका मजाक उड़ाएंगे। तोषू अपनी मां से कहेगा कि यह सब आपके बस की बात नहीं है, सावन आ गया है घर मत बनाइए, आप तो घेवर बना लीजिए। लीला भी अनुपमा से नया घर लेने का सपना छोड़ ही देने की बात कहेगी, लेकिन अनुपमा हिम्मत नहीं हारेगी। वह इस बारे में सोचती रहेगी। सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में एक और ट्विस्ट दिखाया गया है। कॉम्पटिशन का अगला पड़ाव शुरू होगा और मेकर्स प्रेम-अनुपमा के रिश्ते का मजाक बनाने के बारे में सोचेंगे
राउंड 2 से पहले फिर होगी दोनों की मुलाकात
रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आप पहले भी देख चुके हैं कि अपनी मां से मुकाबला जीतने के लिए राही किस हद तक गिर गई थी। ख्याति ने भी उसका खूब साथ दिया था, लेकिन आखिर में नतीजा कुछ अलग ही आया। सीरियल में यह भी दिखाया गया था कि उस वक्त रियलिटी शो के मेकर्स ने अनुपमा और राही के रिश्ते का फायदा उठाने की कोशिश की थी। कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिलेगा। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि कॉम्पटिशन वालों को खबर लग जाएगी कि प्रेम और अनुपमा रिश्तेदार है।
शो के मेकर्स फिर बनाएंगे रिश्तों का मजाक
कॉम्पटिशन के राउंड दो से पहले अनुपमा और प्रेम से रियलिटी शो के मेकर्स मुलाकात करेंगे और हैरानी के साथ दोनों से पूछेंगे कि आप दोनों रिश्तेदार हैं? अनुपमा और प्रेम दोनों ही जब इस बात का कोई जवाब नहीं देंगे, तो कॉम्पटिशन के जज बात आगे बढ़ाते हुए पूछेंगे- क्या आप दोनों तैयार हैं? इस पर प्रेम कूदकर जवाब देगा कि वह तो हमेशा से जीतने के लिए तैयार है। इस पर अनुपमा कहेगी कि वह भी पूरी तरह तैयार हैं। फैन थ्योरीज की मानें तो अनुपमा और प्रेम के रिश्ते का एक बार फिर सीरियल पर फायदा उठाने की कोशिस की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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