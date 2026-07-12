Anupamaa Spoiler: श्रुति अब लगाएगी कौन सी तिकड़म? अनुपमा ने पसंद किया अपने सपनों का घर
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा को एक रोज जब तेज बारिश हो रही होगी, तब ऑटो से घूमते वक्त अचानक एक ऐसी जगह दिखेगी जहां वह अपने सपनों का घर बनाने का सपना देखेगी।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड उत्साह से लबरेज कर देने वाला होने वाला है। अनुपमा अब सिर्फ अपने सपनों का घर खरीदने का सपना नहीं देख रही है, बल्कि वह इसे जीने के लिए तैयारियों में भी जुट गई है। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा जब दिग्विजय के साथ कहीं जा रही होगी तो मौसम बिगड़ जाएगा। तेज बरसात होने लगेगी और इस बीच दोनों कॉम्पटिशन की बात कर रहे होंगे।
अनुपमा खरीदेगा सपनों का घर
अनुपमा दिग्विजय से कहेगी कि अगले राउंड में अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। दिग्विजय कहेगा कि आप यह बोल रही हैं तो आपके साथ-साथ अब मुझे भी डर लगने लगा है। इसी बीच अनुपमा को कुछ नजर आएगा और वह चिल्लाकर ऑटो वाले से रुकने को कहेगी। ऑटो वाला रुकेगा और अनुपमा उतरकर एक बड़े से खुले इलाके की तरफ बढ़ेगी। इस जगह पर प्लॉट कटिंग हो रही होगी और अनुपमा यहां पर जमीन खरीदकर अपना घर बनने की कल्पना करेगी। दिग्विजय उसकी खुशी देखकर खुद भी खुश होगा।
प्रेम फिर दिखाएगा नफरत के रंग
अनुपमा जोर से चिल्लाएगी कि यहां बनेगा उसके सपनों का घर। माना जा रहा है कि अनुपमा अपना खुद का घर कॉम्पटिशन में जीते पैसों से बनाएगी, हालांकि अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या टीजर नहीं आया है। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा का मुकाबला प्रेम कोठारी से होगा। भले ही वह अपनी पत्नी को घर वापस ले आया है, लेकिन अपनी सास के लिए उसकी नफरत कम नहीं हुई है। फैन थ्योरीज की मानें तो अनुपमा और प्रेम के बीच नफरत और गुस्सा फिर एक बार देखने को मिलेगा।
श्रुति अब लगाएगी कौन सी तिकड़म?
जहां तक राही की बात है तो वह एक बार फिर अपने पति का सपोर्ट करती नजर आएगी, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट श्रुति की जिंदगी में आने वाला है। क्योंकि अब एक तरफ उसे अपनी बेटी राही को खोने का डर भी है, दूसरी तरफ वह उतनी शिद्दत से अनुपमा के खिलाफ नहीं जा सकती। क्योंकि उसे पता है कि जिस तरह वह प्रेम और राही को मोहरा बनाकर अभी तक लड़ रही थी, वह करने पर उसकी ही बेटी उससे दूर हो जाएगी। देखना होगा कि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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