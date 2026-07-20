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Spoiler Alert: श्रुति के खिलाफ हुआ प्रेम कोठारी, श्रुति भी जमकर सुनाएगी खरी-खोटी

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa Spoiler Alert: श्रुति जिस प्रेम के मन में जहर घोलने का काम इतने वक्त से कर रही थी, अब वही जहर उसे नुकसान पहुंचाने लगा है। अपकमिंग एपिसोड में प्रेम कोठारी अब श्रुति को ही लताड़ना शुरू कर देगा।

Spoiler Alert: श्रुति के खिलाफ हुआ प्रेम कोठारी, श्रुति भी जमकर सुनाएगी खरी-खोटी

Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का अपकमिंग एपिसोड प्रेम और श्रुति की टक्कर के नाम रहेगा। श्रुति ने जो बबूल बोए थे, उनके कांटे अब उसे ही चुभने लगे हैं। अपने दामाद प्रेम के दिल में जो नफरत वह इतने महीनों से भर रही थी, वही जहर अब उसे नुकसान पहुंचाने लगा है। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जब प्रेम कैफे पहुंचेगा तो देखेगा कि फर्श पर कांच फैला पड़ा होगा और श्रुति वहीं पर खड़ी होगी। गौतम गांधी आराम से बैठा कॉफी और स्नैक खा रहा होगा। वह श्रुति से पूछेगा कि यह सब नुकसान किसने किया? पहले ही गौतम द्वारा भड़काई जा चुकी श्रुति आपा खो बैठेगी।

श्रुति के खिलाफ हुआ प्रेम कोठारी

वह प्रेम पर चिल्लाने लगेगी कि उसे यह नुकसान ज्यादा लग रहा है तो जरा कैफे की बैलेंस शीट उठाकर देखो। श्रुति बताएगी कि कैसे इनवेस्टर्स अब उससे जवाब मांग रहे हैं और उसके पास बताने को कुछ नहीं है। वह बताएगी कि तुम चाहे कितना ही अच्छा खाना बना लो प्रेम लेकिन सच यही है कि ग्राहक सामने वाले रेस्त्रां में जा रहे हैं, क्योंकि अनुपमा कम्फर्ट फूड सस्ते दामों में खिला रही है। श्रुति अपने दामाद को जमकर लताड़ेगी और सोचेगी कि शायद वह बैक फुट पर आएगा। लेकिन होगा उलटा। जब श्रुति कहेगी कि तुम अपनी बीवी तक को अनुपमा के पास जाने से नहीं रोक पा रहे हो तो प्रेम फट पड़ेगा।

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राही भी सुनाएगी मां को खरी-खोटी

प्रेम कोठारी श्रुति से साफ कहेगा कि वह किसी भी सूरत में यह कॉम्पटिशन जीतकर रहेगा। प्रेम कहेगा कि कॉम्पटिशन से जीते पैसों से वह उसका सारा कर्ज चुका देगा और यह कैफे खरीद लेगा। जब श्रुति पूछेगी कि कैफे को खरीदने का बात कहां से आ गई? तो प्रेम कहेगा कि वह इस कैफे को अपनी मर्जी से तभी चला पाएगा, जब यह पूरी तरह उसका होगा। श्रुति यह बात सुनकर थोड़ी घबरा जाएगी। लेकिन प्रेम अपनी बात कहना जारी रखेगा। वह श्रुति को खूब खरी खोटी सुनाएगा और उससे भी बड़ी बात, प्रेम के बाद राही भी श्रुति को ही दोष देगी।

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प्रेम को खाए जा रही उसकी नफरत

वह श्रुति से कहेगी कि देख लिया आपके बार-बार प्रेम के मन में जहर घोलने का क्या नतीजा हुआ? अब वह उलटा आपसे भी बदतमीजी करने लगा है। सच तो यह है कि प्रेम का घमंड इतना बढ़ चुका है कि वह अब किसी की एक सुनने को तैयार नहीं है। वह किसी भी सूरत में अनुपमा को हराना चाहता है। अपकमिंग एपिसोड में आप यह भी देखेंगे कि प्रेम को देर रात सपना आएगा कि वह बीमार पड़ गया है और कॉम्पटिशन में नहीं जा पा रहा है। नींद टूटते ही वह खुद से कहेगा कि उम्मीद है कि अनुपमा का हाथ ठीक हो, क्योंकि वह तभी उसे हराकर अपना बदला पूरा कर पाएगा। शो में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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