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Spoiler Alert: अनुपमा में होगी नई विलेन की एंट्री, अंश-प्रेरणा की लव स्टोरी आएगा ट्विस्ट

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आपको एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। कहानी में एक नई किरदार की एंट्री की आहट प्रोमो में दिखाई गई है।

Spoiler Alert: अनुपमा में होगी नई विलेन की एंट्री, अंश-प्रेरणा की लव स्टोरी आएगा ट्विस्ट

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। कहानी में एक नए किरदार की एंट्री हो सकती है, जिसकी आमद की झलक मेकर्स ने 23 जून के एपिसोड की आखिर में दिखाए गए स्पॉयलर वीडियो में दी है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि घर के बच्चे बैचलर्स पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन यह बात किसी में भी लीला को बताने की हिम्मत नहीं होगी, इसलिए सब अनुपमा को बताएंगे।

बैचलर्स पार्टी में होगा जमकर धमाल लेकिन..

अनुपमा बड़े प्यार से सिचुएशन को हैंडल करते हुए लीला और बापूजी को यह बात बताएगी कि बच्चे बैचलर्स पार्टी में जाना चाहते हैं। ईशानी अपने साथ बंकू को भी इस पार्टी में लेकर जाएगी। शाह निवास से अंश-प्रेरणा के अलावा माही भी पार्टी में जाएगी। उधर कोठारी मेंशन से परी और राजा भी इसी क्लब में पार्टी के लिए पहुंचे होंगे। सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड होंगे क्योंकि एक दुल्हन और दूसरी होने वाली दुल्हन की बेचलर्स पार्टी एक साथ हो रही होगी। प्रेम और राही को पार्टी में आया देखकर अंश खुश होगा। लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि एक नई आफत उनका इंतजार कर रही है।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi
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मुश्किल में पड़ेगी अंश और प्रेरणा की शादी

स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब घर पर दीपक जला रही होगी तब तेज हवा आएगी और दीया बुझ जाएगा। इसके ठीक बाद क्लब का सीन दिखाया गया है जहां एक तरफ अंश और प्रेरणा डांस कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक खूबसूरत लड़की तिरछी नजरों से दोनों को देख रही होगी। यह लड़की देखने में बहुत शातिर और चालाक लग रही है। फैन थ्योरीज की मानें तो इधर अंश-प्रेरणा की नई जिंदगी शुरू होने जा रही है और उधर कहानी में इस नई किरदार की धमाकेदार एंट्री होगी। यह लड़की दोनों की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने के इरादे से अंश के करीब आने की कोशिश कर सकती है। या फिर उन्हें किसी तरह ब्लैकमेल कर सकती है।

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नए किरदार की एंट्री को लेकर असमंजस

अनुपमा सीरियल में असल जिंदगी में होने वाली घटनाओं को दिखाकर सीख देने की कोशिश की जाती है। शो में कई बार ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो असल जिंदगी में भी लोगों के साथ होती हैं। इस घटनाओं के जरिए मेकर्स दर्शकों को सीख देने की कोशिश करते हैं। माना जा रहा है कि इस सीक्वेंस के जरिए भी मेकर्स कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही होने वाला है, या फिर कहानी इस नए किरदार के जरिए एक नया ट्विस्ट लेती नजर आ सकती है। सीरियल के लेटेस्ट अपडेट और अपकमिंग ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

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Puneet Parashar

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परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


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