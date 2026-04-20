Spoiler Alert: रोजी को क्या सजा दिलाएगी अनुपमा? कोठारी निवास में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट!
Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में एक-दो नहीं बल्कि कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। कहानी एक दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है जहां अनुपमा के लिए कई मोर्चों पर लड़ने की वजहें हैं।
Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को अब एक ही वक्त पर कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ जहां उसे दिग्विजय के कैफे और घर को बचाना है, वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी राही के साथ रिश्ते सुधारने हैं। वहीं शाह निवास में भी बा और बापूजी सड़क पर आ चुके हैं और लीला घर-घर जाकर काम कर रही है, इन चीजों को बारे में अनुपमा को जरा भी खबर नहीं है। अनुपमा सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में क्या दिखाया गया है और अपकमिंग एपिसोड में हमें क्या ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, चलिए जानते हैं।
रोजी को क्या सजा दिलवाएगी अनुपमा?
शो के सोमवार के एपिसोड में दिखाया गया है कि अनुपमा अपनी पुरानी बॉस रोजी की बेटी की जान बचाती है। अनुपमा की इस नेकदिली से रोजी को वो सभी बातें याद आती हैं जो उसने अनुपमा के साथ गलत की थीं। उसे अपनी गलतियों का अहसास होता है और वह हाथ जोड़कर अनुपमा से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। रोजी उसे बताती है कि उसने जया और उसके साथ क्या-क्या गलत किया था। लेकिन इसी मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि क्या अनुपमा रोजी को सजा देगी या फिर उसे माफ करने का फैसला लेगी।
शाह निवास की मुश्किलें हर करेगी अनुपमा
इसी बीच शाह निवास में बच्चे बार-बार बापूजी और लीला बा को समझाने की कोशिश में लगे हैं। वो अपनी बचत के पैसों से घर चलाने का सुझाव देते हैं, लेकिन बा-बापूजी बच्चों का एहसान लेने की बजाए मेहनत करने और खुद ही रोजी-रोटी जुटाने की बात पर जोर देते हैं। फैन थ्योरीज की मानें तो अब बच्चे मदद के लिए अनुपमा को ही फोन करेंगे। लेकिन क्या वह गोवा से वापस अहमदाबाद आएगी? अगर हां तो फिर वह घर की तंगहाली से किस तरह निपटेगी और बा-बापूजी खुद बाहर जाकर बुढ़ापे में काम करने से रोकने के लिए किस तरह मनाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा।
कोठारी निवास में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट
इसके अलावा सबसे बड़ा ट्विस्ट कोठारी निवास में देखने को मिल सकता है। प्रेम, जो कि हमेशा अनुपमा की तारीफें करता नहीं थकता था, उसने अनुपमा को विलेन मानना शुरू कर दिया है। प्रेम की अनुपमा के लिए नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसने राही को अपनी मां या उसमें से किसी एक को चुनने कहा। जिस तरह का माहौल बन रहा है उसके बाद राही को अब वसुंधरा कोठारी की बातें सही लगने लगी हैं। अब देखना यह होगा कि क्या माही के बाद राही कोठारी निवास में अनुपमा की लाडली बनने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो उसके अपनी मां के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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