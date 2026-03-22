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Spoiler Alert: अनुपमा के गुमशुदा होने पर बढ़ेगा तनाव, दिग्विजय दिलाएगा रोजी-पॉल को सजा?

Mar 22, 2026 03:54 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल में रोजी अनु की जिंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, माहौल उस वक्त गर्मा जाएगा जब अनुपमा देर रात तक घर नहीं पहुंचेगी। आगे क्या होगा?

Spoiler Alert: अनुपमा के गुमशुदा होने पर बढ़ेगा तनाव, दिग्विजय दिलाएगा रोजी-पॉल को सजा?

Anupamaa New Promo Video: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि पॉल की पत्नी रोजी अनुपमा की जिंदगी नर्क बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। शनिवार का एपिसोड रोजी की घटिया कोशिशें दिखाने के लिए जैसे नाकाफी रहा, नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि रोजी अनुपमा को परेशान करने की भरसक कोशिश कर रही होगी, जबकि अनुपमा इस कोशिश में होगी कि किसी तरह अपनी मैनेजर का दिल जीत सके। लेकिन यहां अनुपमा की अच्छाई नहीं, बल्कि रोजी और पॉल की बदनीयत जीतती दिखाई पड़ेगी।

अनुपमा को टॉयलेट में बंद कर देगी रोजी

सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि रोजी एक के बाद एक ढेरों काम अनुपमा को बताती चली जाएगी। अनुपमा वो सभी काम कर देगी तो आखिर में ड्यूटी से छुट्टी देने से पहले उसे एक टॉयलेट में टिश्यू पेपर लगाकर आने का काम बता देगी। अनुपमा जैसे ही टॉयलेट में घुसेगी, रोजी बाहर से दरवाजा बंद कर देगी। धीरे-धीरे करके होटल की लाइटें बुझने लगेंगी और उस टॉयलेट की लाइट भी बंद कर दी जाएगी जिसमें अनुपमा को रोजी ने जान बूझकर लॉक कर दिया है। अनुपमा मदद की गुहार लगाती रहेगी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। इधर यह सब चल रहा होगा, और उधर घर पर जया अनुपमा के नहीं आने से परेशान होने लगेगी।

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जया को रोती देख पसीजेगा दिग्विजय का दिल

स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि जया रोती हुई दिग्विजय के पास जाएगी और उसके पैर पकड़ लेगी। वह दिग्विजय से जिद करेगी कि अनुपमा को वापस ले आओ। दिग्विजय को भी दाल में कुछ काला लगेगा कि इतनी देर रात तक अनुपमा घर क्यों नहीं लौटी है, वह बंकु और जया के साथ होटल पहुंच जाएगा और रौबदार अंदाज में सिक्योरिटी गार्ड से सवाल करेगा। सिक्योरिटी गार्ड अनुपमा के बारे में कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उसे अंदर जाने देगा। दिग्विजय जाकर अंदर रिसेप्शन पर अनुपमा के बारे में पूछेगा तो वह कहेगी कि अनुपमा ने अभी तक पंच आउट नहीं किया है।

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दिग्विजय दिलाएगा रोजी-पॉल को सख्त सजा?

इससे यह साफ हो जाएगा कि अनुपमा अभी तक होटल के अंदर ही है। इधर अनुपमा की तलाश गहरी होती जाएगी और उधर अनुपमा की परेशानी बढ़ती जा रही है। वह टॉयलेट में बंद है, जहां ना तो रोशनी है और ना ही खाने-पीने को कुछ। अब देखना यह है कि क्या दिग्विजय अनुपमा को ढूंढ पाएगा? अगर सीसीटीवी की मदद से यह पता चलेगा कि अनुपमा को टॉयलेट में किसने बंद किया है, तो क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या अनुपमा की मदद के लिए दिग्विजय सख्त एक्शन लेगा। कहानी में आगे और कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं। शो के लेटेस्ट अपडेट और स्पॉयलर जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

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