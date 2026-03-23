Anupamaa Spoiler: अनुपमा को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी रोजी! क्या फिर से मसीहा बनकर आएगा दिग्विजय?
Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु को फंसाने के लिए रोजी एक और नई चाल चलेगी, और ऐसा लग रहा है कि इस बार वो कामयाब भी हो जाएगी।
Anupama Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। रोजी ने अनुपमा को सबक सिखाने के लिए उसे टॉयलेट में बंद कर दिया था, लेकिन दिग्विजय ने समय रहते उसे बचा लिया। अब जो नया प्रिव्यू सामने आया है उसे देखकर लग रहा है कि अनुपमा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। रोजी एक बार फिर से वार करने के लिए तैयार है और इस बार उसने ऐसा जाल बुना है कि अनुपमा का बचना नामुमकिन लग रहा है। इस नई साजिश में रोजी ने अनुपमा की इमेज और कैरेक्टर पर सीधा हमला किया है।
अनुपमा को मिलेगी नई जिम्मेदारी, फिर आएगा यह ट्विस्ट
स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि होटल में एक बहुत अमीर परिवार आकर रुकता है। अनुपमा को उस परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस दौरान अनुपमा के साथ उसकी बेटी जया भी होटल में ही रुकती है और वह उस रईस परिवार की बच्ची के साथ खेलती नजर आती है। अनुपमा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाती है। जब अनुपमा का काम खत्म होता है और वह घर लौटने लगती है, तो होटल का स्टाफ प्यार और भरोसे की वजह से उसका बैग चेक नहीं करता। स्टाफ को लगता है कि जया पूरे वक्त तो खेल ही रही थी, उसका बैग क्या ही चेक करना।
अनुपमा पर लगेगा चोरी की आरोप, पुलिस करेगी सवाल
घर पहुंचकर अनुपमा जैसे ही जया का टिफिन बॉक्स खोलेगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे टिफिन के अंदर एक आलीशान डायमंड नेकलेस मिलेगा। अनुपमा कुछ समझ पाए उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक होगी। बंकु घबराया हुआ आता है और बताता है कि पुलिस आई है। पुलिस उस हार के बारे में सवाल करती है और वह अमीर कपल भी वहां पहुंच जाता है। कपल का कहना है कि उन्होंने अनुपमा पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी और उसने उनकी जूलरी चोरी कर ली। अनुपमा बार-बार कहती है कि वह चोर नहीं है, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं होता।
अनुपमा को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी रोजी की गवाही?
जब पुलिस अनुपमा से सबूत मांगती है, तभी पीछे से एक जानी-पहचानी आवाज आती है जो कहती है- मैंने देखा था। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रोजी की होती है। माना जा रहा है कि रोजी ने ही अनुपमा को फंसाने के लिए चुपके से वो हार जया के बैग में रख दिया था और अब वह गवाह बनकर उसे जेल भेजने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि क्या अनुपमा खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी? क्या दिग्विजय एक बार फिर अनुपमा को बचाएगा या इस बार रोजी जीत जाएगी? आने वाले एपिसोड में यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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