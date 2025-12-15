Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Spoiler Alert in Hindi Rajni to Play Smart will Make Anu Villain of Story
अनुपमा के साथ छल करेगी रजनी, पराग से साथ किया यह सौदा, शो में आएंगे ये 3 धमाकेदार ट्विस्ट

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि अब रजनी अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है।

Dec 15, 2025 01:47 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी लगातार और भी पेचीदा होती जा रही है। अभी चॉल वाले प्लॉट को लेकर चीजें इतनी उलझ गई हैं कि दर्शकों के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि आगे चीजें किस तरह होंगी। रजनी को जब उसका बेटा समझाएगा कि अनुपमा चॉल और आसपास के इलाके में कितनी मशहूर है, और जब पराग भी चेतावनी देगा कि वो अनुपमा को हल्के में लेने की गलती ना करे। तो रजनी तय करेगी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो ना सही, अब वो उंगली टेड़ी करेगी।

अनुपमा को विलेन बना देगी रजनी

शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि रजनी मोहल्ले में जाकर अनुपमा को एक फाइल दिखाएगी। वो कहेगी कि चॉल को बचाने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर साइन करना बहुत जरूरी है। रजनी कहेगी कि चॉल के सभी लोगों को तुम पर भरोसा है, तो वह चाहेगी कि वही यह डॉक्यूमेंट पढ़ ले। क्योंकि रजनी अनुपमा की दोस्त है और चॉल वाले उस पर यकीन भी करते हैं, तो सभी राजी हो जाएंगे और अनुपमा को वह कागजात पढ़ने को कहेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि रजनी अपनी दोस्त को धोखा देने वाली है।

क्या रजनी के जाल में फंस जाएगी अनुपमा?

दरअसल रजनी किसी तरह कागजों पर अनुपमा के जरिए मोहल्ले भर के लोगों के साइन लेना चाहती है, ताकि फिर बड़ी आसानी से चॉल को तुड़वा सके और पराग के साथ उसकी डील पूरी हो सके। जहां एक तरफ पराग तो पहले ही अनुपमा का बुरा चाहता है, रजनी उसके साथ डील करेगी कि इस सौदे के बदले पराग कभी अनुपमा को सच नहीं बताएगा। वहीं दूसरी तरफ रजनी भी अब यही चाहती है कि अनुपमा के जरिए उसका काम निकल जाए और मोहल्ले के सभी लोग अनुपमा को ही विलेन समझ लें, जिससे उसका रास्ता साफ हो जाए। अब देखना यह है कि क्या अनुपमा अपनी दोस्त की चाल समझ पाती है या नहीं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

