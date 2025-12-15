अनुपमा के साथ छल करेगी रजनी, पराग से साथ किया यह सौदा, शो में आएंगे ये 3 धमाकेदार ट्विस्ट

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि अब रजनी अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है।

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी लगातार और भी पेचीदा होती जा रही है। अभी चॉल वाले प्लॉट को लेकर चीजें इतनी उलझ गई हैं कि दर्शकों के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि आगे चीजें किस तरह होंगी। रजनी को जब उसका बेटा समझाएगा कि अनुपमा चॉल और आसपास के इलाके में कितनी मशहूर है, और जब पराग भी चेतावनी देगा कि वो अनुपमा को हल्के में लेने की गलती ना करे। तो रजनी तय करेगी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो ना सही, अब वो उंगली टेड़ी करेगी।

अनुपमा को विलेन बना देगी रजनी शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि रजनी मोहल्ले में जाकर अनुपमा को एक फाइल दिखाएगी। वो कहेगी कि चॉल को बचाने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर साइन करना बहुत जरूरी है। रजनी कहेगी कि चॉल के सभी लोगों को तुम पर भरोसा है, तो वह चाहेगी कि वही यह डॉक्यूमेंट पढ़ ले। क्योंकि रजनी अनुपमा की दोस्त है और चॉल वाले उस पर यकीन भी करते हैं, तो सभी राजी हो जाएंगे और अनुपमा को वह कागजात पढ़ने को कहेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि रजनी अपनी दोस्त को धोखा देने वाली है।