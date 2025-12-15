अनुपमा के साथ छल करेगी रजनी, पराग से साथ किया यह सौदा, शो में आएंगे ये 3 धमाकेदार ट्विस्ट
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि अब रजनी अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है।
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी लगातार और भी पेचीदा होती जा रही है। अभी चॉल वाले प्लॉट को लेकर चीजें इतनी उलझ गई हैं कि दर्शकों के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि आगे चीजें किस तरह होंगी। रजनी को जब उसका बेटा समझाएगा कि अनुपमा चॉल और आसपास के इलाके में कितनी मशहूर है, और जब पराग भी चेतावनी देगा कि वो अनुपमा को हल्के में लेने की गलती ना करे। तो रजनी तय करेगी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो ना सही, अब वो उंगली टेड़ी करेगी।
अनुपमा को विलेन बना देगी रजनी
शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि रजनी मोहल्ले में जाकर अनुपमा को एक फाइल दिखाएगी। वो कहेगी कि चॉल को बचाने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर साइन करना बहुत जरूरी है। रजनी कहेगी कि चॉल के सभी लोगों को तुम पर भरोसा है, तो वह चाहेगी कि वही यह डॉक्यूमेंट पढ़ ले। क्योंकि रजनी अनुपमा की दोस्त है और चॉल वाले उस पर यकीन भी करते हैं, तो सभी राजी हो जाएंगे और अनुपमा को वह कागजात पढ़ने को कहेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि रजनी अपनी दोस्त को धोखा देने वाली है।
क्या रजनी के जाल में फंस जाएगी अनुपमा?
दरअसल रजनी किसी तरह कागजों पर अनुपमा के जरिए मोहल्ले भर के लोगों के साइन लेना चाहती है, ताकि फिर बड़ी आसानी से चॉल को तुड़वा सके और पराग के साथ उसकी डील पूरी हो सके। जहां एक तरफ पराग तो पहले ही अनुपमा का बुरा चाहता है, रजनी उसके साथ डील करेगी कि इस सौदे के बदले पराग कभी अनुपमा को सच नहीं बताएगा। वहीं दूसरी तरफ रजनी भी अब यही चाहती है कि अनुपमा के जरिए उसका काम निकल जाए और मोहल्ले के सभी लोग अनुपमा को ही विलेन समझ लें, जिससे उसका रास्ता साफ हो जाए। अब देखना यह है कि क्या अनुपमा अपनी दोस्त की चाल समझ पाती है या नहीं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।