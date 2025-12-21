Anupamaa Spoiler: रजनी चलेगी अपनी सबसे शातिर चाल, अनुपमा से यूं करवाएगी कागजों पर साइन

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा भले ही फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रही है, लेकिन इस बार वह रजनी की चाल का शिकार हो जाएगी, क्योंकि रजनी उस तरकीब का इस्तेमाल करेगी, जिसके आगे अनुपमा हमेशा झुक जाती है।

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी बड़ी चालाकी से कागजों पर साइन करवाने की कोशिश करेगी। वो ऐसा मौका चुनेगी, जब अनुपमा के लिए कागजों पर साइन करना मजबूरी हो जाए। लेकिन देखना यह होगा कि क्या अनुपमा रजनी के जाल में फंस जाएगी? नया प्रोमो वीडियो देखकर तो यही लग रहा है कि अनुपमा अपनी सहेली रजनी पर विश्वास करके कागजों पर साइन कर देगी और उसके इस भरोसे की कीमत सिर्फ अनुपमा ही नहीं बल्कि बाकी चॉल वालों को भी भुगतनी पड़ेगी।

रजनी चलेगी अपनी सबसे शातिर चाल नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि भारती और वरुण की शादी की रस्मों के दौरान रजनी अपनी सबसे शातिर चाल चलेगी। वो मेहंदी और संगीत के फंक्शन के बीच में अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे साइड में लाएगी और कुछ कागज देते हुए कहेगी कि इन कागजों पर अभी साइन करना होगा। रजनी कहेगी कि इन कागजों को अभी वकील को भेजना है इसलिए इन पर अभी साइन चाहिए होंगे। अनुपमा कहेगी कि लेकिन अभी इस तरह फंक्शन के बीचोबीच? रजनी मामले की अर्जेंसी समझाने की कोशिश करेगी।