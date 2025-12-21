Anupamaa Spoiler: रजनी चलेगी अपनी सबसे शातिर चाल, अनुपमा से यूं करवाएगी कागजों पर साइन
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा भले ही फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रही है, लेकिन इस बार वह रजनी की चाल का शिकार हो जाएगी, क्योंकि रजनी उस तरकीब का इस्तेमाल करेगी, जिसके आगे अनुपमा हमेशा झुक जाती है।
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी बड़ी चालाकी से कागजों पर साइन करवाने की कोशिश करेगी। वो ऐसा मौका चुनेगी, जब अनुपमा के लिए कागजों पर साइन करना मजबूरी हो जाए। लेकिन देखना यह होगा कि क्या अनुपमा रजनी के जाल में फंस जाएगी? नया प्रोमो वीडियो देखकर तो यही लग रहा है कि अनुपमा अपनी सहेली रजनी पर विश्वास करके कागजों पर साइन कर देगी और उसके इस भरोसे की कीमत सिर्फ अनुपमा ही नहीं बल्कि बाकी चॉल वालों को भी भुगतनी पड़ेगी।
रजनी चलेगी अपनी सबसे शातिर चाल
नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि भारती और वरुण की शादी की रस्मों के दौरान रजनी अपनी सबसे शातिर चाल चलेगी। वो मेहंदी और संगीत के फंक्शन के बीच में अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे साइड में लाएगी और कुछ कागज देते हुए कहेगी कि इन कागजों पर अभी साइन करना होगा। रजनी कहेगी कि इन कागजों को अभी वकील को भेजना है इसलिए इन पर अभी साइन चाहिए होंगे। अनुपमा कहेगी कि लेकिन अभी इस तरह फंक्शन के बीचोबीच? रजनी मामले की अर्जेंसी समझाने की कोशिश करेगी।
भरोसे की बात पर फंस जाएगी अनुपमा
अनुपमा साइन करने को राजी हो जाएगी, लेकिन उस वक्त उसके होश उड़ जाएंगे जब वो देखेगी कि कागज अंग्रेजी में हैं। वो कहेगी कि पिछले वाले कागज हिंदी में थे, लेकिन यह अंग्रेजी में हैं, उसे पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। रजनी कहेगी कि क्या उसे अपनी दोस्त पर भरोसा नहीं है? अब बात भरोसे की आ गई है तो अनुपमा हिचकिचाते हुए लेकिन अपनी दोस्त पर भरोसा करते हुए पेन उठा लेगी और साइन करने जा रही होगी। लेकिन क्या वाकई अनुपमा साइन कर देगी और तमाम लोगों को अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा? यह हमें अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।