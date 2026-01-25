Spoiler Alert: अनुपमा पर लाठियां चलवाएगी रजनी, बिल्डर देगा चॉल वालों को यह लालच

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: रजनी फिर एक घटिया चाल चलेगी। जहां अनुपमा लड़ाई में भी मर्यादा रखेगी, वहीं रजनी बिल्डर को भिजवाकर पहले चॉल वालों को लालच देगी और फिर अनुपमा पर लाठियां चलवा देगी।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आप आगे देखेंगे कि पूर्वीछाया चॉल का मुद्दा गरमाने लगेगा और वहां मीडिया पहुंच जाएगा। मीडिया वाले अनुपमा का इंटरव्यू लेंगे और उससे पूछेंगे कि सुना है रजनी देसाई ने कुर्सी पाने के लिए बहुत गलत काम किए हैं। उनकी अपनी बेटी तक उनसे नफरत करती है? लेकिन अनुपमा रजनी के परिवार का टीवी पर तमाशा नहीं बनने देगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अनुपमा देगी रजनी देसाई को चेतावनी अनुपमा जवाब देगी, "मैं किसी की भी निजी जिंदगी को दुनिया के सामने नहीं उछालूंगी।" रजनी यह सोचकर हंसेगी कि अनुपमा कितनी बेवकूफ है, जो उस पर हमला करने का मौका हाथ में आने के बाद भी छोड़ देती है। लेकिन उसके आगे अनुपमा कैमरा पर जो कहेगी उसे सुनकर रजनी के कान खड़े हो जाएंगे। वो कहेगी, "रजनी इन गरीबों के घर मत छीन, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा महल भी उजड़ जाए।" रजनी बार-बार दी जा रही अनुपमा की चेतावनियों को नजरअंदाज करके चॉल गिराने की प्रक्रिया जारी रखेगी।

चॉल वालों को यह लालच देगा बिल्डर नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि बिल्डर आकर चॉल की दीवार पर एक नोटिस लगाएगा और सभी लोगों से कहेगा, "तीन दिन के अंदर अगर आप लोगों ने रजनी जी का ऑफर स्वीकार नहीं किया, तो तीन दिन के बाद इस चॉल पर बुलडोजर चलेगा।" रजनी चॉल वालों को अपना घर छोड़ने के बदले में बिल्डिंग में फ्लैट या कुछ पैसे ऑफर करेगी। लेकिन जहां बात इमोशन्स की हो, तो उसे किसी चीज से भी कहां तोला जा सकता है। अगले ही दिन रजनी देसाई के घर के बाहर औरतों की भीड़ जमा हो जाएगी और रजनी देसाई हाय हाय के नारे लगाने लगेगी।