Spoiler Alert: अनुपमा पर लाठियां चलवाएगी रजनी, बिल्डर देगा चॉल वालों को यह लालच

Anupamaa Spoiler Alert: रजनी फिर एक घटिया चाल चलेगी। जहां अनुपमा लड़ाई में भी मर्यादा रखेगी, वहीं रजनी बिल्डर को भिजवाकर पहले चॉल वालों को लालच देगी और फिर अनुपमा पर लाठियां चलवा देगी।

Jan 25, 2026 04:30 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आप आगे देखेंगे कि पूर्वीछाया चॉल का मुद्दा गरमाने लगेगा और वहां मीडिया पहुंच जाएगा। मीडिया वाले अनुपमा का इंटरव्यू लेंगे और उससे पूछेंगे कि सुना है रजनी देसाई ने कुर्सी पाने के लिए बहुत गलत काम किए हैं। उनकी अपनी बेटी तक उनसे नफरत करती है? लेकिन अनुपमा रजनी के परिवार का टीवी पर तमाशा नहीं बनने देगी।

अनुपमा देगी रजनी देसाई को चेतावनी

अनुपमा जवाब देगी, "मैं किसी की भी निजी जिंदगी को दुनिया के सामने नहीं उछालूंगी।" रजनी यह सोचकर हंसेगी कि अनुपमा कितनी बेवकूफ है, जो उस पर हमला करने का मौका हाथ में आने के बाद भी छोड़ देती है। लेकिन उसके आगे अनुपमा कैमरा पर जो कहेगी उसे सुनकर रजनी के कान खड़े हो जाएंगे। वो कहेगी, "रजनी इन गरीबों के घर मत छीन, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा महल भी उजड़ जाए।" रजनी बार-बार दी जा रही अनुपमा की चेतावनियों को नजरअंदाज करके चॉल गिराने की प्रक्रिया जारी रखेगी।

चॉल वालों को यह लालच देगा बिल्डर

नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि बिल्डर आकर चॉल की दीवार पर एक नोटिस लगाएगा और सभी लोगों से कहेगा, "तीन दिन के अंदर अगर आप लोगों ने रजनी जी का ऑफर स्वीकार नहीं किया, तो तीन दिन के बाद इस चॉल पर बुलडोजर चलेगा।" रजनी चॉल वालों को अपना घर छोड़ने के बदले में बिल्डिंग में फ्लैट या कुछ पैसे ऑफर करेगी। लेकिन जहां बात इमोशन्स की हो, तो उसे किसी चीज से भी कहां तोला जा सकता है। अगले ही दिन रजनी देसाई के घर के बाहर औरतों की भीड़ जमा हो जाएगी और रजनी देसाई हाय हाय के नारे लगाने लगेगी।

अनुपमा पर लाठीचार्ज कराएगी रजनी

रजनी और वरुण जब देखेंगे तो औरतों की भीड़ में अनुपमा भी खड़ी होगी। रजनी फौरन एक्शन लेगी और किसी को कॉल लगाते हुए अपने बेटे से कहेगी, "इससे पहले कि यह चिंगारी आग बन जाए, इसे अभी के अभी अपने पैरों तले रौंद दूंगी।" रजनी किसी को कॉल करके बताएगी कि मैं रजनी बोल रही हूं। माना यह जा रहा है कि रजनी फोर्स बुलाकर अनुपमा और उसके साथ आई औरतों पर लाठीचार्ज करवा देगी। लेकिन क्या इससे वो अनुपमा का वो हौसला छीन पाएगी जिसके दम पर वो चॉल वालों के साथ खड़ी हुई है? अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

