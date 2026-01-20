Spoiler: अनुपमा के सामने रजनी कुबूल करेगी यह सच! अभी तक दर्शकों को भी नहीं पता थी यह बात
Anupamaa Spoiler Alert in HIndi: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में रजनी यह बात कुबूल करेगी कि आखिर किस वजह से उसने अनु और उसके चॉल वालों के साथ इतना बुरा किया। इसकी वजह सिर्फ पैसा नहीं थीं।
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में यह खबर शाह निवास तक पहुंच जाएगी कि अनु बुलडोजर के आगे लेट गई थी। तोषू और पाखी अपनी मां को बेवकूफ, कम पढ़ी लिखी और नासमझ कहना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ उन्हें अपने बच्चों (परी और ईशानी) की फिक्र भी होगी। लीला कहेगी कि उसने बार-बार कहा था कि मुंबई मत जा, लेकिन फिर भी वो गई। पाखी कहेगी कि मम्मी बड़ी-बड़ी बातें करती हैं और खुद में बिलकुल अक्ल नहीं है। इस पर बापूजी भड़क जाएंगे।
तोषू और पाखी को मिल गया मौका
बापूजी कहेंगे कि अनुपमा ने जिंदगी में बस दो गलतियां की हैं, एक तोषू को पैदा करके और दूसरी पाखी को पैदा करके। दोनों चुप हो जाएंगे और अपने-अपने बच्चों को कॉल करके बुलाएंगे। उधर अनुपमा गुस्से में तमतमाई हुई रजनी देसाई के घर पहुंच जाएगी। वह जाकर रजनी से पूछेगी कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया? रजनी पहले तो यह कहेगी कि उसने पैसों के लिए ऐसा किया, लेकिन जब बात खिंचती जाएगी और अनुपमा दोबारा सवाल करेगी कि उसने ऐसा क्यों किया तो रजनी के मुंह से सच निकल जाएगा।
रजनी बताएगी क्यों किया यह काम
वह कुबूल करेगी कि वह उससे जलती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। रजनी स्वीकार करेगी कि उसके पास इतना सारा पैसा और पावर है, लेकिन फिर भी चॉल वाले उसकी बात सुनते थे। चॉल वाले उसे किसी देवी की तरह पूजते थे और उसे किसी आम औरत जैसा ट्रीट करते थे। रजनी कहेगी कि उसे जलन होती थी कि एक सूती साड़ी लपेटे घूम रही औरत में आखिर ऐसा क्या है कि हर कोई उसकी बात सुनता है। इसीलिए उसने बदला लेने के लिए ऐसा क्या। अब क्योंकि रजनी का सच सामने आ चुका है, तो देखना यह है कि अनुपमा कैसे चॉल वालों का आशियाना बचाएगी और रजनी से बदला लेगी।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
