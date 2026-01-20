Spoiler: अनुपमा के सामने रजनी कुबूल करेगी यह सच! अभी तक दर्शकों को भी नहीं पता थी यह बात

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert in HIndi: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में रजनी यह बात कुबूल करेगी कि आखिर किस वजह से उसने अनु और उसके चॉल वालों के साथ इतना बुरा किया। इसकी वजह सिर्फ पैसा नहीं थीं।

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में यह खबर शाह निवास तक पहुंच जाएगी कि अनु बुलडोजर के आगे लेट गई थी। तोषू और पाखी अपनी मां को बेवकूफ, कम पढ़ी लिखी और नासमझ कहना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ उन्हें अपने बच्चों (परी और ईशानी) की फिक्र भी होगी। लीला कहेगी कि उसने बार-बार कहा था कि मुंबई मत जा, लेकिन फिर भी वो गई। पाखी कहेगी कि मम्मी बड़ी-बड़ी बातें करती हैं और खुद में बिलकुल अक्ल नहीं है। इस पर बापूजी भड़क जाएंगे।

तोषू और पाखी को मिल गया मौका बापूजी कहेंगे कि अनुपमा ने जिंदगी में बस दो गलतियां की हैं, एक तोषू को पैदा करके और दूसरी पाखी को पैदा करके। दोनों चुप हो जाएंगे और अपने-अपने बच्चों को कॉल करके बुलाएंगे। उधर अनुपमा गुस्से में तमतमाई हुई रजनी देसाई के घर पहुंच जाएगी। वह जाकर रजनी से पूछेगी कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया? रजनी पहले तो यह कहेगी कि उसने पैसों के लिए ऐसा किया, लेकिन जब बात खिंचती जाएगी और अनुपमा दोबारा सवाल करेगी कि उसने ऐसा क्यों किया तो रजनी के मुंह से सच निकल जाएगा।